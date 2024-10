Obránce Matěj Ryneš (23) připustil, že fotbalisté Sparty dostali prohrou 0:1 ve šlágru 13. kola první ligy v Plzni velkou facku. Potřetí z posledních čtyř duelů nejvyšší soutěže utrpěli porážku a ze třetího místa v tabulce ztrácejí už devět bodů na vedoucí Slavii. Ryneš cítí, že obhájcům titulu chybí energie a šťáva. Nicméně věří, že se mužstvo zvedne a manko v dalším průběhu sezony může dotáhnout.

"Dostali jsme teď velkou facku, jsme de facto na zemi. Ale zápasů zbývá ještě hodně. Musíme vstát, bojovat a vrátit se k věcem, které nás zdobily předtím. Od toho se pak můžeme odrazit a půjde to," prohlásil Ryneš.

Jeho tým podal v Doosan areně velmi nepřesvědčivý výkon a prakticky neměl vyloženou šanci. "Plzeň nás nezaskočila. Z naší strany nešlo o dobrý první poločas. Neměli jsme odražené míče, zbytečně jsme nakopávali balony, nebyli jsme v pohybu. V šatně jsme si něco řekli a ve druhé půli jsme hráli víc po zemi. Trochu jsme to zlepšili. Ale měli jsme jít ještě víc do kombinace a tlačit se do zakončení," uvedl český reprezentant.

Připustil, že Letenští nepodávají ideální výkony téměř po celý průběh dosavadní sezony. "Je to takové bez energie, nemáme šťávu jako předtím. Nelepí nám to. Už od začátku sezony jsme takoví rozladění, příprava byla taková zvláštní," přemítal Ryneš.

"Takhle prostě hrát nechceme a nemůžeme. Chceme být nahoře. Musíme začít od začátku. Sami se musíme zvednout a udělat vše pro to, abychom byli zase zpátky. Je na nás, jak se k tomu postavíme," doplnil levý bek.

V 25. minutě mohl v Plzni zlomit bezbrankové skóre, v nadějné pozici z voleje všal přestřelil. "Šlo to trefit lépe. Balon mi vletěl přímo do světla a na chvíli se mi ztratil. Proto jsem to pak trefil špatně. Kdyby z toho byl gól, bylo by to úplně jiné. Štve mě to," prohlásil Ryneš.

Nemyslí si, že by Sparta doplácela na to, že hraje stále stejným stylem. "Čitelní samozřejmě jsme, hrajeme stále stejně. Ale tak to bylo už minulou sezonu a vycházelo nám to. Na hřišti se teď chováme úplně jinak, než bychom měli. Musíme hrát po zemi místo toho, abychom odkopávali balony. To není náš styl, nemáme na to útočníky. Musíme mít odražené míče, represink. Musíme se odpíchnout od základů," dodal.