Sedne si to, až mi Adu ještě občas přihraje, smál se Šulc. Červovi proti Spartě docházely síly

Sice si nepřipsal vítěznou trefu, ale oči mu zářily nadšením. Pavel Šulc (23) byl nadšený z toho, že Plzeň doma dostala na lopatky mistrovskou Spartu. "Nejsem šťastný z toho, že nemám čísla. Ale když se vyhraje, tak to nevadí," řekl do kamer O2 TV. "Jsme šťastní, že jsme si vzali druhé místo, když už byla možnost," přidal další ze záložníků Lukáš Červ (23). Přiznal, že po závěrečném hvizdu byl hodně vyčerpaný a vysvětlil, co mu řekl sudí před výkopem.

Když Plzeň nastoupila na půdě Slavie, nebylo to ono. Viktoria dostala nařezáno. Ale proti Spartě to byla od Viktorie jízda, odmakaná partie, kterou svěřenci trenéra Miroslava Koubka zvládli skvěle takticky. "Hráli jsme více v tempu. A také jsme měli větší sebevědomí než v Edenu," viděl Šulc rozdíl mezi duely s pražskými "S".

Reportér O2 TV pak vyzvídal, jak se ofenzivní klenot Viktorie smiřuje s tím, že v posledních týdnech není právě on tím esem, které rozhoduje zápasy. "Po té minulé sezoně to trochu řeším. Ale hlavní je hrát pro tým, hlavně, když cítím, že hraju dobře. Z toho, že nemám čísla, nejsem šťastný, ale když se vyhraje, tak to nevadí," usmál se Šulc.

Vypadá to také, že v plzeňském týmu začíná lépe a lépe fungovat spolupráce s útočníkem Princem Kwabenou Aduem, jenž střílí důležité góly. "Ještě mi musí v nějakých situacích nahrát, pak už si to sedne úplně," smála se plzeňská hvězda.

Šulcův názor podpořil i expert O2 TV Zdeněk Folprecht. "Adu je takový sobeček při ofenzivních akcích. Naopak Šulc není vůbec. Vybavím si několik situací, kdy Adu třeba pálí z úhlu, i když je před brankou Šulc, a ten pak jen nadává, že nedostal přihrávku," všiml si.

Před kamery pak ještě přišel další z plzeňských reprezentantů Červ. I on byl šťastný, že se Viktorii povedlo dostat před Spartu na druhé místo tabulky. "Jsme za to rádi," přiznal bez okolků. "Oni i my jsme si uvědomovali, že hrajeme o druhé místo," doplnil.

Klíčem k úspěchu podle mladého bojovníka to, že Plzeň sbírala odražené míče. "Trenér nám to opakoval, že to gró na cestě k úspěchu. A my jsme ty druhé míče sbírali," přiznal s úlevou.

Ve druhém poločase se Plzeňští trochu zatáhli, aby zareagovali na změnu herního stylu Sparty. A vyneslo jim to těsné vítězství. Červ se po přestávce vyždímal ze všech sil, od své bojovnosti neupustil ani o píď. Dokonce po faulu na něj viděl jeden ze sparťanů žlutou kartu. Na defenzivního pracanta to byl už desátý "žlutý" faul v sezoně.

"Pan rozhodčí mi říkal, ať nepadám, že mi to nebude pískat. Ale u té žluté to ustát nešlo," culil se Červ. Na připomínku, že sám zatím nasbíral jen šest faulů, zareagoval úsměvnou glosou. "Jo, ale jeden ten faul byl červenej a dva zápasy jsem stál. Ovšem je pravda, že se snažím hrát čistě," konstatoval s tím, že s blížícím se koncem bylo všechno složitější, protože docházely síly. "Byl jsem už fakt unavenej, vyřízenej. Bylo to intenzitou, v jaké se hrálo," uzavřel.

