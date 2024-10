Spartě se nedařila rozehrávka. Adu? Bylo to precizní zakončení, uvedl legendární Čech

Má vztah k Viktorii Plzeň i k pražské Spartě. Legendární gólman Petr Čech (42) si nenechal ujít nedělní šlágr ve Štruncových sadech, kam dorazil prověřit západočeský klub mistr z Letné. Plzeň vyhrála 1:0 a přeskočila Pražany v tabulce, v níž jí aktuálně patří druhá příčka. "Sparta si až na posledních dvacet minut nic nevytvořila, neměla velkou příležitost. Proto prohrála," uvedl bývalý brankář Chelsea či Arsenalu, jenž v roli experta hodnotil duel pro O2 TV.

Z Premier League byl zvyklý na pořádnou jízdu, proto byl zaskočený, že nebylo v Plzni k vidění až tolik příležitostí. "Čekali jsme zápas s více šancemi, že bude více vzruchu v šestnáctkách. Asi se podepsalo, že oba týmy hrály evropské poháry," domníval se bývalý vynikající gólman.

Čech si dobře si uvědomoval, že Plzni pomohl vedoucí gól. "Pak měla nahráno, Sparta se zlepšila až posledních dvacet minut, nevytvořila si ale velkou příležitost, proto prohrála," věděl.

Sparta tak nezvládla šlágr a ze třetího místa na vedoucí Slavii ztrácí devět bodů, což je obrovské manko. "Není to ideální, pro Spartu to nebude jednoduché smazat. Ale zápasů je ještě hodně," věřil Čech, že se situace v čele tabulky může ještě zamotat.

Oba celky ve Štruncových sadech věděly, co je ve hře a uvědomovaly si důležitost zápasu. "Navíc Slavia už předem zvládla svůj zápas. Pro Spartu je situace složitější o to víc, že hraje o vše v Lize mistrů. Na výkonu to bylo vidět, nedařila se jí rozehrávka. Plzeň si s tou situací poradila lépe a vyústilo to v branku," pochválil Viktorii legendární gólman. "To dalo Plzni velkou výhodu," dodal.

Pak se Čech vyjádřil i ke gólové situaci. Sparťan Peter Vindahl podle něj nemohl nic dělat. "Adu dobře zakončil. Chtěl se pokusit o narážečku, což se mu nepovedlo, náběh zablokoval Vitík a ztratil tím Adua. Pro brankáře to byla nečitelná situace, to zakončení pak bylo zblízka a precizní," konstatoval Čech.

Pochvalu pak z jeho úst slyšela i plzeňská kometa Pavel Šulc. Líbil by mu plzeňský ďáblík v Premier League? Prosadil by se tam? "Těžko hodnotit, dokud tam není. Mně se na něm líbí, že se nebojí vzít na sebe odpovědnost, dožaduje se nahrávky. Je chytrý, dobře se pohybuje, má parametry pro zahraniční angažmá, nemuselo by ho minout," namaloval Šulcovi budoucnost do růžova.

A jaký výkon podla podle legendárního brankáře muž s píšťalkou Rouček? "Zaujal mě tím, jak hru od začátku pouštěl. V takhle vypjatém utkání to nechal hrát, pouštěl třeba i menší fauly. V závěru už toho pískal víc, sudí to zvládl," dodal.

Tabulka Chance Ligy