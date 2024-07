Sejk si vyzkouší další zahraniční angažmá, v polském Lubinu bude hostovat s opcí

Sparťanský útočník Václav Sejk (22) si vyzkouší další zahraniční angažmá. Kapitán české jednadvacítky naposledy úspěšně působil v nizozemské Rodě. Nyní rodák z Děčína okusí polskou Ekstraklasu – do Zaglebie Lubin zamířil na roční hostování s opcí.

Sejk se do letenského celku vrátil po vydařeném zapůjčení ve druholigové nizozemské Rodě, kde v 15 startech zapsal osm gólů. Celek z Kerkrade si zajistil postup do playoff o Eredivisie, záhy ale vypadl s Bredou a ani dobré výkony neznamenaly setrvání 22letého útočníka ve Spartě.

Na řadu přichází další hostování, děčínský rodák si vyzkouší polskou Ekstraklasu, kde bude chtít se Zagłębie Lubin vylepšit osmou příčku z loňské sezony. Pokud by se Sejk v polském klubu prosadil, může Spartu opustit trvale, protože součástí roční půjčky je neupřesněná opce.

Kromě mateřského klubu si Sejk zahrál nejvyšší českou soutěž také za Teplice a Jablonec, kde v sezoně 2022/23 zaznamenal sedm ligových gólů. Od roku 2021 je součástí reprezentačního týmu do 21 let, v němž si připsal 25 startů a devět branek. Na ME 2023 skóroval proti Německu.