V Edenu všechno vsadili na jednu kartu, myslí si expert. Zájem o Olayinku je rezignací na skauting

Česká nejvyšší soutěž se převlékla do nového hávu a start její 32. edice se neúprosně blíží. Kromě mistrovského titulu se v nadcházejícím ročníku bude rozhodovat také o přímém postupujícím do základní části Ligy mistrů. Hlavní favorité se proto nebojí utrácet. Vodu čeří hlavně pražská Slavia, která z Plzně přivedla reprezentanta Tomáše Chorého (29) a zálusk má i na další velká jména. "Je vidět, že v Edenu chtějí titul za každou cenu," tvrdí fotbalový trenér Stanislav Levý.

Slavia hned na začátku července upekla velmi pikantní přestup. V posledních letech byste na české klubové scéně marně hledali kontroverznější. Za Chorého do Plzně poslala přes tři miliony eur a udělala z něj nejdražšího fotbalistu přestupujícího v rámci české nejvyšší soutěže.

"Přestupové období není ani v polovině, ale pokud se nestane nic neočekávaného, můžeme říct, že jde o přestup léta. Sparta sice deklarovala, že ještě chce někoho přivést, ale neočekávám, že by šlo o tak třaskavé jméno, jako je Tomáš Chorý," připustil Levý.

Slavii v prosinci 2023 koupil miliardář Pavel Tykač, jenž hned po svém vstupu prohlásil, že chce do Edenu vrátit titul. V zimním přestupovém okně Slavia přivedla gólmana Jindřicha Staňka a z Davida Zimy udělala jednoho z nejdražších hráčů ligové historie, ligový primát však zůstal na Letné. Sešívaní proto pokračují ve výrazných investicích.

Chorý téměř jistě nebude jedinou zvučnou posilou, která v létě vyztuží slávistický kádr. Vedení vršovického klubu jedná s Crvenou Zvezdou Bělehrad o návratu Petera Olayinky a ve francouzském Clermontu si vyhlédlo ofenzivního záložníka Muhammeda Chama.

Poslední sezony Petera Olayinky. Livesport

Pokud se sešívaní s Clermontem dohodnou, budou znovu přepisovat rekordní tabulky. Chamova cenovka se pohybuje okolo šesti milionů eur, tolik žádný český klub nikdy za hráče nedal. "U nás na takové částky nejsme zvyklí, ale fotbal se posouvá a pokud české týmy chtějí být konkurenceschopné v Evropě, uvidíme takové přestupy stále častěji," myslí si Levý. "Slavia navíc ukázala, že se pod panem Tykačem utrácet nebojí."

Cham by do Edenu měl přinést kreativitu a sílu na míči. Tedy fotbalové komodity, které družině Jindřicha Trpišovského dlouhodobě chybí. Levý ale upozorňuje, že při jednáních o jeho příchodu zástupce červenobílých nečeká vůbec nic jednoduchého.

"S Clermontem Slavii čekají velmi složitá vyjednávání. Znám prezidenta i sportovního manažera klubu a vím, že rozhodně nebudou chtít Chama prodat pod cenou. V minulosti několikrát ukázali, že hráče zpeněžit umí. Útočník Mohamed Bayo v uplynulé sezoně odešel do Lille za téměř 15 milionů eur," upozornil Levý.

Statistiky hráče. Livesport

Slavia se chce dostat zpět na český vrchol, zběsilé investice ale nemusí být ku prospěchu věci. "V Edenu všechno vsadili na jednu kartu a chtějí si za každou cenu vzít titul zpět. Hraje se o přímý postup do Ligy mistrů, který by velkou část investovaných peněz do klubu vrátil. Cenovky hráčů ale trofeje nevyhrávají. Mužstvo musí být dobře poskládané a v tom u Slavie vidím mezery," prozradil zkušený trenér.

Kde by podle něj vršovičtí měli posílit? "Chorý potřebuje podporu z křídelních prostorů, kde Slavii tlačí bota. Příchod Olayinky by tento problém mohl částečně vyřešit, z mého pohledu ale poukazuje na naprostou rezignaci na nějaký hlubší skauting. Slavia chce stejně jako u Zimy vsadit na hráče, kterého dobře zná. Právě Zimův případ ale dokazuje, že to nemusí být správná cesta," uvedl Levý.

Špatná práce s mladými hráči

Sešívaní pod Tykačem přivádí hotové hráče na pozice, které by mohli kvalitně obsadit z vlastních zdrojů. Zimův příchod připravil o výraznou porci minut Tomáše Vlčka, Chorého podpis zase odsunul na druhou kolej navrátilce z hostování v Teplicích Daniela Filu.

Při pohledu na kádr je jasné, že Vlček s Filou nejsou jedinými mladíky, kteří čekají na svou šanci. O výraznější pozici se perou Lukáš Vorlický, Matěj Jurásek, Denis Halinský nebo třeba Filip Prebsl. V nabitém kádru je ale nečeká nic jednoduchého. "Věk nemůže být jediným měřítkem. Mladí hráči nemohou hrát jen kvůli tomu, že jsou mladí," řekl Levý. "Na druhou stranu, Slavia s nimi nepracuje příliš dobře. To jak s nimi nakládá je z mého pohledu zvláštní."

Nadcházející program fotbalistů Slavie. Livesport

Sešívaní si zahrávají se svou budoucností. Talentovaní fotbalisté už se do Edenu nehrnou jako v posledních letech. Nejaktuálnějším příkladem je pětadvacetiletý forvard Daniel Vašulín, který při svém odchodu z Hradce dal před Slavií přednost Plzni, která v posledních měsících působí jako opak vršovického celku. Na trhu si počíná obratně a za příznivých finančních podmínek dokáže přilákat zajímavá jména.

Vyjde Slavii sázka na zvučná jména, nebo se jako úspěšnější ukáže střídmá cesta plzeňské Viktorie? Při pohledu na finanční zázemí klubů je odpověď nasnadě. Historie však už několikrát ukázala, že kádr plný velkých jmen úspěchy nezaručuje.