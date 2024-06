Co mohou Sparta a Slavia očekávat od potenciálních posil z Rapidu Bukurešť?

Rrahmani a Krasniqi by v příští sezoně mohli být soupeři.

V nadcházejícím ročníku české nejvyšší soutěže půjde kromě mistrovského titulu také o přímou kvalifikaci do Ligy mistrů a oba pražské velkokluby se podle toho již začaly chovat. Sparta i Slavia jsou velmi blízko k dotažení svých prvních letních nákupů, přičemž jak Letenští, tak sešívaní si vyhlédli kosovské ofenzivní tahouny Rapidu Bukurešť. Co jsou ale Albion Rrahmani (23), o kterého má eminentní zájem Slavia, a Ermal Krasniqi (25), jehož příchod údajně zkompletovala Sparta, vlastně zač?

Rrahmani, jenž nastupuje výhradně na pozici hrotového útočníka, nakoukl do velkého fotbalu ještě v dresu třetiligového Minatori, odkud si ho ale velmi rychle vytáhl kosovský hegemon posledních let FC Ballkani.

V jeho dresu sice během premiérového ročníku 2021/22 spíše paběrkoval, od následující sezony si ale vydobyl místo v základní sestavě a stal se oporou týmu. Jeho 29 soutěžních gólů pomohlo Ballkani mimo jiné k premiérovému postupu do Konferenční ligy. Zde s největší pravděpodobností poprvé upoutal pozornost činovníků z pražského Edenu, neboť v obou vzájemných duelech proti Slavii nastoupil v základní sestavě a připsal si jednu asistenci.

Statistiky hráče. Livesport

Po vydařené sezoně si Rrahmaniho vyhlédl bukurešťský Rapid, v jehož barvách pokračoval kosovský mladík tam, kde v Ballkani skončil. V uplynulé sezoně nasázel do soupeřových sítí celkem 19 soutěžních gólů a ačkoliv jeho klub po famózní základní části spadnul v nadstavbě až na šesté místo, kolem produktivního útočníka se začaly rojit spekulace o možném odchodu.

Rrahmani kromě produktivity upoutá i stylem hry. Ačkoliv měří téměř 190 centimetrů, jeho hlavní zbraní nejsou hlavičky po centrovaných balonech, nýbrž souboje jeden na jednoho, technické střely a mimo jiné také skvěle načasované průnikové přihrávky svým spoluhráčům. Není tak divu, že i z pozice "hroťáka" připravil ofenzivním parťákům v průběhu minulého ročníku přesným pasem hned pět branek.

Od loňského roku je také členem národního týmu, kde se ale v pěti startech střelecky neprosadil.

Velmi podobnou cestu jako jeho krajan má za sebou také rodák z Trpezy, který nastupuje převážně na křídle. Po štacích v menších kosovských klubech si jej rovněž vyhlédlo Ballkani, kde se během tří sezon vypracoval v oporu mužstva.

V dalším rozletu mu pomohl především ročník 2022/23, kdy v lize nasázel 16 gólů a upoutal na sebe pozornost Kluže. Tam se následující léto za zhruba 200 tisíc eur také stěhoval.

Ačkoliv zde strávené dvě sezony pro Krasniqiho nebyly z pohledu statistik kdovíjak vydařené, přesto jej za asi čtyřnásobek odkoupil Rapid Bukurešť. Zde vytvořil údernou dvojici právě s Rrahmanim, v jehož společnosti letos v první rumunské lize vstřelil a přihrál celkem na devět gólů. A to i přesto, že stihl naskočit jenom do 17 utkání.

Letošní ligová bilance Krasniqiho. Livesport

Krasniqi je rychlostním typem fotbalisty, jenž dokáže potáhnout míč po křídle, zbavit se protihráče v souboji jeden na jednoho a přesně přihrát před bránu do šance nebo sám zakončit. Ačkoliv většinu kariéry strávil na levé straně hřiště, po přestupu do Rapidu se usadil napravo, jeho výkony to však nikterak nepoznamenalo. Vzhledem k jeho dispozicím se dá předpokládat, že si ho na Letné vyhlédli jako náhradní variantu za Lukáše Haraslína či Veljka Birmančeviče.

Stejně jako Rrahmani už stihl odehrát několik zápasů v národním týmům, zatím ale rovněž na svůj první zásah čeká.