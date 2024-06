Kosovské posily z Bukurešti: Slavia si připomíná rivalitu s Rangers, Sparta už má mít hotovo

Rumunský server Sport.ro má jasno. Pražská "S" se zakoukala do Kosovanů z Rapidu Bukurešť a zatímco Slavia tančí se skotskými Rangers okolo útočníka Albiona Rrahmaniho (23), Sparta měla dokončit transfer Ermala Krasniqiho (25). Úřadující mistr za vytáhlého křídelníka podle informacích tamních médií zaplatil částku lehce přesahující dva miliony eur (49,27 milionů korun). Informace potvrdila rumunská redakce Livesport Zpráv i hráčův agent.

Slavia a Rangers. Obrovská rivalita, o které už se toho napsalo mnoho. Nyní však oba kluby znovu stojí proti sobě. Mají totiž společný zájem v podobě zisku kosovského forvarda Rrahmaniho. Sešívaní do Rapidu poslali nabídku ve výši tří milionů eur, ze Skotska však měla do Bukurešti přilétnout hned dvojnásobná částka.

Pokud by Jaroslav Tvrdík a spol. chtěli vysněnou posilu přeci jen přetáhnout do svých barev, velmi pravděpodobně by se znovu přepisoval rekord české ligy. To by na konci ledna, kdy se do Slavie vracel za čtyři miliony eur David Zima, čekal málokdo...

Třiadvacetiletý rodák z Podujeva přišel do Rapidu z kosovského FC Ballkani za 600 tisíc eur. Po sezoně, v níž Rrahmani ve 30 soutěžních zápasech vstřelil 19 gólů a přidal pět asistencí, už na Transfermarktu svítí částka 3,5 milionů eur.

Na Letné hotovo?

Hotové už má být na stejné adrese snažení Sparty. Na Letnou míří pravý křídelník šestého celku rumunské ligy Krasniqi, za nějž by měl Rapid inkasovat dva miliony eur (asi 49 milionů korun). Dalších až 300 tisíc eur v bonusech se bude odvíjet od výkonů kosovského reprezentanta, který na rozdíl od svého krajana ve středu do přátelského utkání s Norskem vůbec nezasáhl.

Krasniqi, jenž se do Rumunska stěhoval ze stejného klubu jako jeho spoluhráč, už má za sebou i angažmá v Kluži. Ve své premiérové sezoně v hlavním městě zaznamenal během 34 utkání převážně z pozice pravého křídla bilanci 6+5.

Oficiální dokončení přestupu, který potvrdil rumunskému webu gsp.ro i hráčův agent, by mělo přijít ještě tento týden. A jestli se z nynejších parťáků nakonec stanou rivalové, ukáže až čas.