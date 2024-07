Sparta bleskově zareagovala na vyrovnání a z Teplic veze triumf 4:1. Slaví i Karviná

Sparta zůstává na začátku sezony stoprocentní, na domácí vítězství nad Pardubicemi a v Dublinu nad Shamrockem Rovers v předkole Ligy mistrů navázala výhrou 4:1 v Teplicích ve druhém kole Chance Ligy. Vítězný gól dal v 61. minutě Lukáš Haraslín, jenž se trefil jen pár vteřin po vyrovnávací brance Jaroslava Harušťáka. I v souběžně hraném utkání se radovali hosté, Karviná veze tři body z Pardubic díky přesnému zásahu Amara Memiče.

Sparťané nastoupili poprvé v nové sezoně v nejsilnější útočné trojici Veljko Birmančevič – Jan Kuchta – Lukáš Haraslín. Vedle Haraslína se poprvé v sezoně představili v základní sestavě i Asger Sörensen a Martin Suchomel. Jeho protějšek Zdenko Frťala udělal proti úvodnímu ligovému zápasu v Hradci Králové jedinou změnu, indisponovaného Filipa Havelku nahradil Pavel Svatek.

V první dvacetiminutovce byl nejaktivnějším hráčem utkání senegalský útočník Teplic Abdallah Gning, dvakrát však mířil mimo, další jeho střelu zneškodnil brankář Sparty Peter Vindahl. Sparta poprvé zahrozila až ve 36. minutě, kdy si vyměnil Kuchta vyměnil míč s Qazimem Lacim a prvně jmenovaný hráč napálil míč do břevna.

Vzápětí přihrál Haraslín míč do pokutového území volnému Lacimu, jeho střelu k levé tyči však výborným zákrokem vyrazil gólman Teplic Richard Ludha. V závěru poločasu mohl otevřít skóre teplický Svatek, který dostal ideální míč na hranici pokutového území od Josefa Švandy, mířil však jen doprostřed brány, kde stál připravený Vindahl.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po neúrodné první půli se hned v úvodu té druhé radovali sparťané. Hlavičku Jaroslava Zeleného po rohovém kopu sice na brankové čáře tělem zastavil záložník Michal Bílek, ve snaze o odkop však nastřelil Martina Vitíka a od nohy stopera Sparty se dostal míč do sítě.

Do druhé půle nastoupil v dresu Sparty vůbec poprvé v sezoně ekvádorský pravý obránce Angelo Preciado, který v 53. minutě přesprintoval dva hráče Teplic, předložil míč Birmančevičovi, jeho střelu ze 12 metrů ale reflexivním zákrokem vyrazil Ludha.

Těsně před hodinou hry Teplice vyrovnaly. Bílkův centr hlavičkou přizvedl na zadní tyč střídající Mohamed Jásir, Jaroslav Harušťák předběhl Preciada a uklidil míč do sítě. Připsal si tak svůj první ligový gól. Prakticky hned po rozehrání ale Sparta opět získala vedení zpět. Jehoru Cykalovi se nepovedlo hlavičkou odvrátit míč, Kuchta patičkou uvolnil na levé straně Haraslína, který svým tradičním obstřelem na zadní tyč překonal Ludhu.

V 91. minutě pak Preciado na vlastní polovině obral o míč Švandu, nasprintoval až do pokutového území a střídající Victor Olatunji přidal do prázdné brány třetí sparťanský gól. V 95. minutě pak uzavřel skóre zápasu další střídající hráč Sparty Ermal Krasniqi, jehož střelu zpoza velkého vápna si srazil do brány obránce Cykalo. Pro Krasniqiho to byl první gól v dresu Sparty.

Obhájce titulu tak po zápase s Pardubicemi vyhrál i druhý ligový duel a naladil se na úterní odvetu s Shamrockem Rovers v Lize mistrů. První zápas v Dublinu Sparta vyhrála 2:0.

Od obou týmů se opět očekává spíše boj o záchranu, a přestože v úvodním ligovém kole proti favorizovaným soupeřům předvedly sympatické výkony, byly před vzájemným soubojem bez bodu. Aktivněji do utkání vstoupili Karvinští, kteří lépe kombinovali a domácí drželi na jejich polovině.

První gólová šance přišla v 10. minutě, karvinského Giannis-Fivose Botose ale pohotovým zákrokem vychytal Viktor Budinský. Hosté byli lepší i nadále a do zaslouženého vedení je v 15. minutě poslal střelou k tyči Bosňan Amar Memič. Domácí se po inkasované brance snažili tlačit více dopředu, ale vinou nepřesností jejich akce končily často hned v zárodku.

První nebezpečná akce domácích přišla ze standardní situace, když Milana Knoblocha v brance hostů z přímého kopu protáhl Michal Surzyn. Pardubičtí se i nadále snažili být více aktivní, ale k žádnému vážnějšímu ohrožení branky Karviné to nevedlo, a tak spokojenější do kabin mířili svěřenci trenéra Martina Hyského.

Pardubice do druhého poločasu nastoupily se změnami v sestavě i rozestavení, do první velké šance se ale opět dostali Karvinští, když Samkovu střelu na brankové čáře zastavil domácí obránce. Druhý poločas příliš fotbalové krásy nenabídl, hra se odehrávala hlavně ve středu pole a na obou stranách převládala bojovnost.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Pardubice se ještě pokusily o závěrečný tlak, ale Knoblochovu branku již vážněji neohrozily, naopak ještě mohly inkasovat z kopačky Andriji Ražnatoviče. Karviná si tak domů odváží tři body.

Tabulka Chance Ligy