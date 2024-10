Rozhodčí jsou tématem před každým velkým zápasem. A šlágr 13. ligového kola mezi fotbalisty Plzně a Sparty není výjimkou. Důležitý souboj druhého se třetím týmem tabulky povede stále mladý sudí Karel Rouček (28). Vycházející hvězdu české scény s píšťalkou tak čeká další těžká prověrka. Poradí si s atmosférou ve Štruncových sadech?

Není důvod myslet si, že by jí měl podlehnout. Právě suverénní vystupování je Roučkovou velkou předností. To, že odpískal jen 32 ligových zápasů, byste na něm nepoznali. Hru nechává plynout, neřeší drobné kontakty a fotbalisty na hřišti si dokáže srovnat.

Od prvních ligových zápasů se na rodáka ze severočeské Krupky hrnou slova chvály. Odměnou mu bylo, že hned v šestém duelu mezi českou elitou odřídil jako hlavní sudí vršovické derby v Ďolíčku. Vyhecovaný zápas na specifickém stadionu zvládl s bravurou. Z jeho výkonu byli nadšeni i oba trenéři.

"Nepískal věci, které jsou u nás zvykem pískat. Neposoudil jako faul každou situaci, kdy hráč spadl, vždy to dobře vyhodnotil," chválil Jindřich Trpišovský. "Kdyby se takhle pískalo v každém zápase, bylo by to fajn," navázal i kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Rouček svůj velmi razantní a hlavně vydařený vstup mezi českou elitu potvrdil i na jaře. Koncem února jako ligový novic zvládl pohárové derby pražských "S" i nadstavbový šlágr mezi Slavií a Plzní. "Chtěl bych rozhodčího hodně pochválit, udržel laťku po celých 120 minut. Na to, jak je mladý, měl ohromný respekt," vyzdvihl v únoru expert ČT Sport Pavel Kuka.

Jistě, i po derby se řešily sporné situace na obou stranách, důležité však bylo, že Rouček odřídil utkání konzistentně. Tvrdé zákroky od začátku trestal kartami a i díky tomu udržel zápas pevně v rukou. A to i přes to, že hned osm hráčů v základních sestavách bylo starší než on.

Podobná situace čeká na Roučka i v neděli. Právě věk někdejšího divizního brankáře je pro experty nejčastějším důvodem k nejistotě. "V derby ukázal, že má velký talent, ovšem jsem toho názoru, že ve 27 letech nemůže být začínající rozhodčí zralý na to, aby řídil největší utkání v zemi," uvedl na jaře v rozhovoru pro Livesport Zprávy někdejší mezinárodní rozhodčí Ivo Ulrich.

Rouček však svůj věk jako hendikep nebere. Naopak má za to, že může být na hřišti drobnou výhodou. "Sami všude vidíte statistiky, kolik toho naběhají hráči a v jaké rychlosti, sudí musí tu hru stíhat," namítl a v zápětí dodal, že jeho věk negativně nehodnotí ani hráči a trenéři.

“S žádnými předsudky jsem se nesetkal. Rozhoduje jen výkonnost na hřišti a je úplně jedno, jestli vám je 20, nebo 50, koneckonců ani u hráčů už v současnosti věk není limitem. Hlavní je, aby to na hřišti bylo správně,” dodal v podcastu Livesport Daily.

Že se mu daří držet výkonnost na nejvyšší úrovni, potvrzuji i jeho delegace v úvodu aktuálního ročníku. Jako hlavní odřídil 10 zápasů a hned v polovině z nich pískal Spartu nebo Slavii.

Podzimním vrcholem pro něj bude vyhecovaný souboj mezi Plzní a Spartou. Zajímavostí je, že ve Štruncových sadech povede zápas jako hlavní sudí vůbec poprvé v kariéře.