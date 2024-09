Udělali jsme spoustu chyb, které normálně neděláme, řekl Friis po nečekané prohře se Sigmou

Fotbalisté pražské Sparty po nečekané domácí porážce s Olomoucí 2:3 v rámci 10. kola Chance Ligy přišli o tři dlouhotrvající série bez prohry. V nejvyšší soutěži prohráli po 19 duelech, na Letné poprvé od loňského května a sérii 21 zápasů. Celkem pak prohráli po sérii 28 soutěžních zápasech v řadě bez porážky.

Hrozí jí tak, že ji největší rival ze Slavie, který je po dnešku jediným neporaženým týmem v soutěži po nedělním vršovickém derby na hřišti Bohemians 1905 odskočí před vzájemným duelem příští víkend na rozdíl tří bodů.

"Udělali jsme spoustu chyb, které obyčejně neděláme. Nebyli jsme dostatečně dobří s míčem a nevytvářeli jsme si kvůli tomu množství šancí, na které jsme zvyklí. V průběhu zápasu jsme navíc sundali nohu z plynu," litoval v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Sport kouč Sparty Lars Friis, pro nějž je to první prohra na lavičce Sparty v pozici hlavního kouče.

"Musím se podívat na video a zjistit, v čem jsme udělali chyby. Nebyli jsme dnes dostatečně dobří, proto vyhrál soupeř. Jediné pozitivum ze dneška je výkon fanoušků, byli celý zápas fantastičtí," dodal Friis.

Podobně na první prohru v sezoně nahlížel i kapitán Letenských Filip Panák. "Někdy ta prohra přijít musela, bohužel přišla doma. K fotbalu ale patří i porážky. Byla tam z naší strany spousta nevynucených ztrát, darovali jsme Sigmě několik brejků. Navíc jsme neřešili dobře ani situace vepředu tak, jak jsme měli," smutnil Panák.

"Za stavu 1:1 jsme udělali vzadu chyby, kvůli nimž padly další branky. Prohráli jsme po strašně dlouhé době, ale pro naše cíle to nic nemění. Takový pocit moc nezažíváme, ale pro to, abychom rostli, ho občas potřebujeme," doplnil.

Uvědomuje si, že totiž, že Sparta se nemůže senzační prohrou dlouho zabývat. "Bolí to a bude to nepříjemné i do dalších dnů, ale abychom byli lepší, občas musíme prohrát. V kabině teď bude blbá nálada, protože chceme každý zápas vyhrát, uvědomujeme si všichni, co se stalo. Teď je ale těch zápasů spousta, v úterý hrajeme ve Stuttgartu, za týden je derby," dodal Panák.