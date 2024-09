Všichni si uvědomujeme, co se stalo. Musíme to rychle hodit za hlavu, burcuje kapitán Panák

Kapitán a stoper fotbalistů Sparty Filip Panák (28) litoval nečekané domácí porážky s Olomoucí 2:3 v předehrávce 10. ligového kola. Na tiskové konferenci prohlásil, že podobné facky Pražané přijmout musí, aby mohli být lepší. Za jednu z klíčových věcí považoval fakt, že se jeho týmu nepovedlo za stavu 1:0 zvýšit na dvoubrankový rozdíl.

Obhájci titulu po úvodním dějství vedli, mezi 68. až 85. minutou však třikrát inkasovali a na začátku nastavení už pouze snížili. Letenští utrpěli první porážku od března a po 28 soutěžních zápasech.

"Myslím si, že zápas jsme měli dobře rozjetý, i když jsme měli nevynucené chyby a spoustu věcí jsme nevyřešili tak, jak jsme chtěli. Pořád jsme ale vedli a měli jsme šance rozhodnout zápas na 2:0 a trochu se uklidnit," řekl Panák.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Bohužel jsme pak inkasovali gól, což se stane. My obránci vypadáme hůř, protože tam byly chyby, ale to k fotbalu patří. Góly vždycky budou padat po chybách. Není to tak, že tohle je chyba jednoho nebo dvou tří hráčů. Měli jsme to uhrát jako tým a dát druhý gól, bohužel jsme ty situace neřešili dobře a trochu jsme se do zápasu zamotali sami," uvedl osmadvacetiletý hráč.

Věří, že se mužstvo z nezdaru poučí. "Pro to, abychom byli lepší, se musí prohrát a přijímat takové facky. Bohužel nás to potkalo ne úplně v ideálním čase, kdy jsme hráli doma a před Ligou mistrů (v úterý ve Stuttgartu). Jdeme do každého zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Pro nás je prohra i remíza. Z tohohle se poučíme víc, než kdybychom zápas zvládli. Ukážeme si nějaké věci. Všichni si uvědomujeme, co se dnes stalo. Musíme to rychle hodit za hlavu, protože nás v úterý čeká další zápas," uvedl Panák.

Obhájce titulu zůstal v neúplné tabulce o skóre druhý za Slavií, která je jediným neporaženým týmem v soutěži. Navíc má k dobru nedělní vršovické derby na hřišti Bohemians 1905. V příštím kole se Sparta představí právě na Slavii.

"Samozřejmě pro nás je primární cíl liga, všechno ostatní je navíc. Pro nás je důležité, abychom zvládali zápasy v lize a dělali si dobrou pozici, že můžeme hrát v Evropě víc v klidu. Bohužel, i když zápasy nekončí 3:0 nebo 4:0, měli bychom je zvládat vyspěleji, přidat druhý gól, víc držet balon a hrát v klidu. Každý zápas v lize je složitý, na nás se každý připraví. Proto jsme tady, abychom si s tím poradili a zvládli to, i když to není třeba úplně růžové," prohlásil Panák.

Tabulka Chance Ligy