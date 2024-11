Střihavka chce hrát rychle a kombinačně. Debutujícího trenéra Pardubic prověří Bohemians

Chystá se na velkou premiéru. David Střihavka (41) sice jako hráč slavil mistrovské tituly se Spartou, Slavií i Viktorií Plzeň, teď se ale vrací do nejvyšší soutěže v roli kouče. "Je to obrovská výzva. A taky šance," přiznal v rozhovoru pro eFotbal.cz den před oficiálním jmenováním do postu pardubického trenéra.

Předposlední tým Chance Ligy povede premiérově v neděli na půdě Bohemians, tedy klubu, za který během kariéry také hrál a vstřelil v jeho dresu i tři góly. "Budu rád, když Bohemku potrápíme a přivezeme do Pardubic první důležité body," nechal se slyšet Střihavka.

V neděli odpoledne se vydá na známá místa. V ikonickém Ďolíčku válel, kdyby navíc tramvají popojel o pár stanic dál, dorazil by na stadion Slavie, která jej do stávajícího prvoligového působiště vystřelila. V posledních letech totiž cepoval tamní talenty.

Nejprve ve třetí lize, pak s béčkem sešívaných poskočil do profesionálního fotbalu. Atraktivní herní styl praštil do očí, Střihavka platí za kouče, který dbá na každý detail. A také je pořádně náročný. Nejen na hráče, ale i na sebe.

Ve Slavii měl čas pracovat s talenty, posouvat je a ladit tým plný šikovných mladíků. K tomu využíval pár zkušených borců. Teď sice také bude působit v klubu, který uznává červenobílé barvy, ale zvykat si bude na jiné pořádky. Na nové hráče a prostředí.

"Času nebylo moc, zjistili jsme ale, že kluci mají velkou kvalitu a velký charakter jako tým. O to se budeme opírat," konstatoval Střihavka v rozhovoru pro klubovou televizi pardubického klubu. I když už byl ve funkci, pohárový zápas v Zápech ještě z lavičky nevedl. Chtěl své nové svěřence vidět z jiné pozice.

"Naším úkolem bude do kluků dostat co nejrychleji principy hry, kterou chceme předvádět a musím říct, že v tréninku už mě potěšili věcmi, které jsem viděl," neskrýval spokojenost. "Jsem tu ale pořád krátce, musíme objevovat, kde má tým největší potenciál," doplnil.

Jak by tedy představení Pardubic pod Střihavkou mělo vypadat? Když si mladého trenéra poslechnete, možná byste čekali, že povede minimálně aspiranta na mistrovský titul.

"Chceme hrát kombinačně, rychle, ve velké intenzitě. Chceme vysoko napadat, chceme být zajímaví v útočné fázi," chrlil ze sebe kouč a neskrýval ambiciózní plán. Pokud se mu povede vše naplnit, budou stát pardubické zápasy určitě za vidění.

Náročný trenér dobře ví, že všechno nepůjde hned. "Uvidíme, co z toho se ukáže už v neděli. Budu rád, když se tam něco objeví a Bohémku potrápíme. A přivezeme do Pardubic první důležité body," doplnil s tím, že jeho svěřence čeká v Ďolíčku nevyzpytatelný tým, který vyznává silový, přímočarý fotbal, někdy i hodně jednoduchý.

"Jindy zase Bohemka dokáže hrát velmi dobře kombinačně a má velmi rychlou přechodovou fází," nabídl svůj pohled na vršovické Klokany.

Poslední výsledky Pardubice. Livesport

"Mají dobré hráče, zejména pak v útoku. Na to si musíme dát pozor," naznačil kouč týmu, který v nejvyšší soutěži dostal 21 branek, horší jsou v tomto směru jen poslední České Budějovice. Čtrnácté Teplice pak mají stejně prostupnou defenzivu jako tým z východu Čech.

Jak si při premiéře na lavičce Pardubic David Střihavka povede, to můžete sledovat v neděli od 15:30. "Moc se těším. Je to výzva. A nejen pro mě, ale i pro celý tým," uzavřel.