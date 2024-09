Sudí vyloženě čekali, až nás pošlou do deseti, tvrdí zklamaný trenér Karviné Hyský

Neskrýval zklamání a rozčarování. Trenér Karviné Martin Hyský (49) byl přesvědčený o tom, že si jeho svěřenci měli odvézt z ligové bitvy se Slováckem nějaký bodový zisk. Po závěrečném hvizdu na hřišti v Uherském Hradišti se v rozhovoru pro O2 TV pustil také do rozhodčích, stejně tak mu vadila špatná koncovka Karviné. "Odehráli jsme výborné utkání. Byli jsme jasně lepším mužstvem v obou poločasech," konstatoval kouč. "Rozhodování rozhodčích mi přišlo nekvalitní," dodal.

Karvinou musí pohled do statistik zápasu bolet. Domácí tým se dostal dvakrát k ohrožení branky a zaznamenal dva góly. Hosté se trefili jen jednou. Hyský ale tým za herní projev chválil. "Odehráli jsme výborné utkání, byli jsme jasně lepší mužstvo v obou dvou poločasech. Byli jsme aktivnější ve všech možných fotbalových dovednostech. Vícekrát jsme zakončili na branku, ale to nejdůležitější nemáme. Zápas jsme prohráli a z toho důvodu samozřejmě nemůžeme být spokojení," posteskl si před kamerami O2 TV.

"Chtěl bych mužstvo pochválit, hrálo podle plánu kombinační fotbal. I ve druhé půli jsme se snažili dobývat obranu soupeře, vytvořili jsme si tlak a příležitosti, ale bohužel naše koncovka nemá kvalitu, co bychom potřebovali. Je to škoda. Ale je třeba na naší straně vidět více pozitivních věcí než negativních," pokračoval Hyský.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Když přišla řeč na klíčové momenty utkání, našel jich bývalý hráč Slavie či trenér Vlašimi více. "Třeba červená karta do šatny. Chystali jsme se totiž na to, že budeme hrát přesilovku. Musím říct, že rozhodování rozhodčích mi přišlo nekvalitní. Byla tam spousta neodpískaných věcí a pak rozdávali karty za věci, kdy být karty neměly. Vyloženě, když to řeknu, tak čekali, až nás pošlou také do deseti, což se stalo," zlobil se na výkon arbitrů.

Za druhý klíčový moment pak označil gól na 2:0. "Padl v době, kdy jsme byli lepší a soupeře jsme mačkali, ale nedokázali jsme dát branku na 1:1, aby se ten zápas otočil a byla výhoda na naší straně. Za stavu 2:0 už to bylo složitější. Kluci to ale nevzdali, dali jsme kontaktní gól a bylo dost času to vyrovnat. Výkon byl v pořádku, zasloužili jsme si více, než takový krutý výsledek," doplnil Hyský.

Ten si uvědomoval, že kdyby měl jeho tým gólového útočníka, dařilo by se Karviné lépe. "S koncovkou máme dlouhodobě problémy, i tentokrát jsme měli šance. Potřebovali bychom se prosadit i ze standardní situace. V tom jsme daleko za našimi možnostmi. Finální fáze je to, co nás trápí," přiznal.

Tabulka Chance Ligy