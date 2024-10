V Karviné padly tři červené karty, dvě zrušil VAR. Nabouralo nám to tlak, mrzelo Horejše

Hráči Hradce Králové v Karviné nebyli lepším týmem, přesto sahali po první výhře na hřišti soupeře. Ve Slezsku hned čtyřikrát trefili brankovou konstrukci, gólmana Jakuba Lapeše ale nepřekonali. Nepomohla jim ani červená karta, kterou sudí Ondřej Pechanec udělil švédskému obránci Douglasu Bergqvistovi. Další dvě vyloučení odvolal asistent u videa.

Hradec do zápasu vstupoval s mizernou bilancí na stadionech soupeřů. Ve čtyřech venkovních zápasech dal jediný gól a nezískal ani bod. Alespoň jednu z nelichotivých statistik vylepšil. Po remíze 0:0 se odpoutal od Českých Budějovic, které zůstávají posledním týmem, jenž bodoval pouze na vlastním hřišti.

"Mohli jsme přidat i nějaké góly, ale dali jsme čtyři tyčky, to je škoda. Dvakrát brankovou konstrukci nastřelil Ondra Mihálik, to mě mrzí nejvíc, protože bychom potřebovali aby se nám trochu rozstříleli útočníci. Takhle jsme gól opět nedali a musíme tak brát bod," posteskl si trenér Východočechů David Horejš.

Mihálik v závěru trefil tyč i břevno a využil tak tlaku, který si Hradec vytvořil po Bergqvistově vyloučení. V nastavení Votroci přitlačili Karvinou na vlastní polovině, po zákroku ve středu hřiště ale rozhodčí Pechanec udělil červenou kartu i hradeckému Samuelovi Dancákovi a tlak hostů naboural.

Po zásahu videa se sice Dancák mohl vrátit na hřiště, Karviná už si ale závěr zkušeně pohlídala. “Hned jsem viděl, že to není faul na červenou. Stane se, že rozhodčí udělá chybu a video to vrátilo, takže s tím nemám problém. Mrzí mě ale, že to rozbilo náš závěrečný tlak,” řekl Horejš

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Pechance video neopravilo pouze v případě Dancáka. Už v úvodu poločasu dal zkušený sudí červenou kartu Bergqvistovi, po zásahu videa jí ale změnil na žlutou. Švédský tvrďák se však ve zbytku zápasu nepoučil a nakonec hřiště přeci jen opustil předčasně. V 79. minutě loktem zasáhl jednoho ze soupeřů a dal sudímu důvod k tomu, aby ho nakonec poslal do sprch.

“Ta červená karta ovlivnila závěr zápasu. V prvním poločase jsme dominovali, pak se ale Hradec začal zvedat a po vyloučení převzal iniciativu. V deseti jsme to nakonec i se štěstím ubránili. I přes to, že jsme v úvodu byli lepší, musíme být pokorní a vzít bod,” řekl k zápasu trenér domácích Martin Hyský.