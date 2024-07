Využije talent Panoš marodky v kádru Plzně? Typologicky připomíná Ödegaarda, říká expert

Jeden z příběhů sezony Chance ligy se možná píše už v létě. Krizi, kterou Viktoria Plzeň řeší ve středu zálohy, hasí teprve šestnáctiletým Jiřím Panošem. Ten je s týmem celou přípravu a nepřekvapilo by, kdyby v prvním kole proti Dukle vyběhl v základní sestavě. "V posledním roce udělal obří kroky dopředu," řekl pro eFotbal.cz expert na mládežnický fotbal Josef Javůrek.

Když se Panoš objevil v kádru pro začátek plzeňské přípravy, moc pozornosti to nevzbudilo. Zkoušet mladíky je naprosto běžné, nic nevybočovalo z normálu. Postupně ale začal ukrajovat větší a větší minutáž, přebíral zodpovědnost a začalo se ukazovat, že z krátkého štěku v přípravě by mohlo být něco víc. A vypadá to, že se tak skutečně stane.

Trenér Miroslav Koubek ho v průběhu přípravy chválil a vše vyvrcholilo v generálce proti Kodani, kdy Panoš vstřelil branku a opět zanechal dobrý dojem.

"Jirka je mimořádně talentovaný, rozdílový hlavně ve smyslu řešení situací směrem dopředu. Tam je velmi zajímavý. Velký talent, byli bychom proti sobě, pokud mu šanci nedáme. Moc se mi líbí. Nejpozitivnější je, že jde o produkt z vlastní líhně. Jsem přesvědčený, odhodlaný, že mu tu šanci a minutáž dám," naznačil Koubek v rozhovoru pro iSport.cz, že by mladík mohl dostat velkou příležitost.

I proto, že mu do karet hraje současná situace. V generálce se ošklivě zranil Lukáš Červ, Pavel Šulc se dává dohromady po účasti na Euru, Matěj Valenta se pořád doléčuje. Ve středu pole přichází do úvahy stálice Lukáš Kalvach a s ním právě Panoš. "Klobouk dolů před ním, jak hraje, jak vypadá a jak je vyspělý. Jsme rádi, že ho máme. Musíme ho jenom brousit," usmál se Kalvach.

Jedná se o ideální plán, tedy postupně si Panoše brousit k dokonalosti. V tomto smyslu ale Josef Javůrek, expert na mládežnický fotbal, prosí, aby nedošlo k tradiční české cestě. Tedy vytvořit univerzála, ne se soustředit na přednosti. "Doufám, že v Plzni se budou spíš snažit rozvíjet jeho přednosti, díky kterým je zajímavý," přeje si Javůrek.

Statistiky hráče. Livesport

Přednost je jasná. Velké sebevědomí, ale také skvělá kopací technika, dribling, schopnost konstruktivně řešit těžké situace pod tlakem. "Z atributů potřebných pro hraní na jeho pozici nemá nějaké extra slabiny," podotýká Javůrek.

Zazářil na Euru

V minulé sezoně se předvedl hlavně na dvou frontách. V I. Dorostenecké lize, ve které vstřelil šest branek, a na evropském šampionátu do 17 let, kde byl druhým nejmladším členem reprezentačního kádru. "Euro se mu hodně povedlo, zaujal zahraniční skauty a potvrdil, že v sezoně udělal velký krok dopředu," chválí ho Javůrek.

Další plán je jasný – naplno se prosadit mezi českou elitou. To však dle Javůrka ani omylem není jeho stropem. "Potenciál má určitě na to, aby česká liga nebyla jeho vrchol, má na to dostat se do dobré zahraniční ligy. Ví se o něm, minulý rok se o něj zajímal jeden pražský klub, ale nakonec to nedopadlo. Přirovnal bych ho typologicky možná k někomu jako je Martin Ödegaard z Arsenalu."