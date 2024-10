Chrudimská kometa ničí soupeře. Reprezentovat Česko je asi největší motivace, říká Látal

Jestli někomu v Chance Národní Lize sedla první třetina sezony, je to Chrudim a její opora David Látal. Jednadvacetiletý útočník je před středečním 11. kolem druhým nejlepším střelcem soutěže a pomalu se může rozhlížet po atraktivnější prvoligové adrese. Dá se čekat, že šikovného hráče bude chtít získat některý z elitních klubů. "Tohle budu řešit až v zimě," usmívá se v rozhovoru pro eFotbal a přiznává, že by rád přidal i další starty za národní tým. Nově si na hráče vzpomněl i trenér reprezentační jednadvacítky Jan Suchopárek (55).

Látal není produktem žádné přední české akademie, skautům Sparty, Slavie či Baníku unikl. Vždycky se motal kolem Chrudimi, do tamního MFK přišel v roce 2019 z Letohradu. Kariéru tedy rozjížděl spíš pomaleji a opatrně.

První tři roky se v soutěži hlavně rozkoukával. Nějaké góly sice dal, ale střelecká hitparáda se nekonala. Naplno se ukázal v minulé sezoně, ve které vstřelil šest branek a přidal čtyři asistence. "Doteď to byla jasně moje nejlepší sezona," přikyvuje. Dodává, že ho těšila hlavně jiná věc a tou byl týmový úspěch. "Podařilo se nám uhrát historické páté místo," prozradí bez rozpaků.

Chrudim po úspěšném ročníku překvapivě sáhla ke změně hlavního kouče. Radka Kronďáka vystřídal jeho dosavadní asistent Jindřich Tichai. A ukazuje se, že potenciál je v klubu ještě větší, než se čekalo. Od začátku sezony se tým drží za prvním Zlínem. Má jen o tři body méně, naopak na třetí Vyškov má Tichaiův tým náskok devíti bodů.

"Rozdíl tam určitě je, trenéři přinesli něco nového, co tady předtím nebylo, a funguje to," hlásí s radostí Látal. "Je to super. Daří se nám, vyhráváme, tím pádem nás všechno o to víc baví. Parta se tady sešla výborná. Neřekl bych, že tady je úplná pohoda, protože to by mohlo sklouznout k nekoncentraci, ale cítíme se fakt dobře."

V ofenzivě panuje dokonalá symbióza. Chrudim je nejproduktivnějším týmem ligy, dala už 22 branek. Látal vstřelil sedm z nich, u pěti dalších asistoval. Podílel se tak na 55 procentech gólů, které tým zaznamenal. "Jsem moc rád, že tím pomáhám mužstvu. Samozřejmě mě těší, že se mi daří, snad bude i nadále."

Chrudim na něm bez nadsázky stojí. Jeho vliv na výsledky týmu je skutečně velký, což dokazují nejen zmíněná procenta, ale také fakt, že hned čtyři jeho góly byly vítězné. "Zodpovědnost už rozhodně cítím, je to jiné než v minulé sezoně. Díky formě mám i určité sebevědomí, ale před zápasy se nezapře i trocha nervozity," usmívá se.

Pokud mu vydrží forma až do konce podzimu, je jasné, že se sletí zájemci z nejvyšší soutěže. Zda už se objevilo nějaké laso od některého z šestnáctky klubů Chance Ligy neprozradil. "Tohle bych si nechal pro sebe," zůstává tajemný.

Druholigový klub tak ale může čelit po podzimu podobnému scénáři jako v minulé sezoně. Tehdy v první části soutěže zářil David Huf, jenž v šestnácti zápasech vstřelil dvanáct branek. To vzbudilo pozornost, a tak si ho mateřské Pardubice stáhly v zimě k sobě. Chrudim ostrouhala, v případě Látala by mohla alespoň vydělat.

"Určitě bych se rád posunul dál, to je jasné, nicméně teď mám v hlavě jen Chrudim. Tohle se případně bude řešit v zimě," říká hráč, který už má z minulé sezony na kontě dva starty za reprezentaci do dvaceti let. Neskrývá, že by rád přidal další. "Reprezentovat svou zemi je asi největší motivace. A doufám, že to nebylo naposledy," hlásí odhodlaně.