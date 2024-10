Vytáhne Zbrojovku z bahna bývalý reprezentant? Sportovní vedení klubu převzal Jiránek

Bývalý fotbalový reprezentant Martin Jiránek (45) se stal sportovním ředitelem druholigové Zbrojovky Brno. Účastník "bronzového" Eura 2004 naposledy působil v agentuře Sport Invest, která budě nově v jihomoravském klubu zastávat roli poradce pro sportovně-strategická rozhodnutí. Aktuálně 14. tým druhé ligy to uvedl na webu. Na sociální síti X zároveň potvrdil, že v klubu končí dosavadní sportovní manažer Zdeněk Psotka.

Ve Zbrojovce pokračují změny po příchodu nového většinového vlastníka, kterým se na začátku září stala Regionální hospodářská komora Brno. "Martin Jiránek byl v našem hledáčku od samotného začátku a jsme rádi, že jsme se dohodli na spolupráci. Charakterizuje ho především pracovitost, obrovský fotbalový přehled a v neposlední řadě schopnost věci racionálně zhodnotit a nabízet konkrétní řešení. Právě takový přístup nyní potřebujeme," uvedl generální manažer a předseda představenstva klubu Jan Mynář.

"Fotbalový život jsem poznal v několika zemích a především v rozmanitých rolích, které mi daly schopnost dívat se na fotbal jako na komplexní obor vyžadující stoprocentní nasazení, odbornost a také trpělivost. Zbrojovku vnímám jako historicky zásadní značku českého sportu. Možnost podílet se na jejím sportovním rozvoji je pro mě obrovskou výzvou i závazkem. Tlaku ani velkého očekávání se však nebojím," řekl Jiránek, který má na kontě 31 startů za národní tým.

Pětačtyřicetiletý bývalý obránce Regginy, Spartaku Moskva nebo Birminghamu si vyzkouší pozici sportovního ředitele poprvé a pokusí se zastavit propad klubu z posledních dvou let. Zbrojovka v sezoně 2022/23 sestoupila z nejvyšší soutěže, v minulém ročníku druhé ligy skončila devátá a aktuálně ji dělí jen dva body od sestupového pásma.

"Mým úkolem bude v první fázi klub sportovně konsolidovat. V dlouhodobém výhledu by měla Zbrojovka jednoznačně mířit mezi přední české kluby, a to díky výsledkům prvního týmu i výchovou výrazných talentů pro celý český fotbal," doplnil mistr Evropy do 21 let z roku 2002.

