Souček chtěl trénovat každý den, vzpomíná Moyes. Legenda, respektujte ho, žádají fanoušci

Tohle bude znít záložníkovi Tomáši Součkovi (29) trochu jako pohádka. Jeho West Ham teď sice neodehrál žádný zápas, kapitán české reprezentace se ale dočkal velké chvály. Poklonu bývalému hráči Slavie složil někdejší trenér Kladivářů David Moyes (61), který českého hráče pochválil na sociální síti X. K tomu se pak na webu BBC pochvalně vyjadřují i fanoušci Hammers. "Je to jeden z nejdůležitějších hráčů v historii West Hamu," tvrdí jeden z nich. Souček byl několikrát během této sezony terčem kritiky, ale zjevně převládají pozitivní reakce.

Bývalý trenér West Hamu David Moyes na Součka nemůže zapomenout. Kolikrát český tvrďák dohrával zápas s obvazem na hlavě, kdy se nechtěl vzdát možnosti dohrát zápas. Stejně poctivý byl i v přípravě. "Tomáš Souček byl každý den na tréninku, byl tak oddaný, chtěl běhat, nechtěl žádné dny volna," vykládal s obdivem Moyes a s úsměvem dodal, že k tomu, aby si dal Souček opravdu volno, museli Kladiváři zamknout brány stadionu.

Na serveru BBC se pro změnu o Součkovi rozepsal fanoušek James Jones a stejně jako bývalý manažer londýnského klubu Moyes nešetřil chválou. Českého záložníka pasoval mezi klubové legendy a nejdůležitější hráče historie klubu.

"Souček byl některými lidmi kritizován, pro některé fandy byl symbolem neatraktivního herního stylu, který West Ham praktikoval pod Moyesem. Podle nich Souček hrál podobně i pod novým trenérem, který ale dostal za úkol herní styl Hammers zatraktivnit. Za mě se ale Součkův přínos nesmí podceňovat. Spíš by se o něm mělo mluvit jako o jednom z nejdůležitějších hráčů v historii klubu," měl jasno fanoušek.

Upozorňuje na to, že Souček dal za West Ham 34 gólů napříč soutěžemi a pokud se budou počítat i asistence, tak měl od podpisu smlouvy v roce 2020 podíl už na 45 gólech. Dvakrát zaznamenal v utkání dvě branky, což je na defenzivního záložníka velmi působivá bilance. "Jeho 29 branek v Premier League přineslo klubu 25 bodů za posledního čtyři a půl roku. Navíc šest jeho branek padlo po uplynutí 80. minuty zápasu," zdůraznil důležitost Součka.

V Evropě pak odehrál více zápasů než kdokoli jiný v historii klubu (32). "Možná nemá nejlepší rozehrávku, ani nevypadá mrštně, ale jeho schopnost být ve vápně v pravou chvíli je bezkonkurenční. Jsou to i důležité plíce West Hamu ve středu pole," zdůrazňuje se v textu na BBC s tím, že jen minimum hráčů toho naběhá v zápase více než Čech.

"Co mu chybí v technice, to nahrazuje touhou, bojovností i schopností dávat góly. To je důvod, proč by ti příznivci, kteří chtějí, aby z klubu odešel, měli k Součkovi chovat více respektu," dodal Jones, tvůrce podcastu We are West Ham.