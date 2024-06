Urážky od soupeřů? Rychle jsem si na to zvykl, hlásí brazilský talent Endrick

Brazilský talent Endrick (17) doufá, že se poprvé představí v národním týmu na velkém turnaji, až se jeho země v úterý večer utká s Kostarikou v úvodním zápase na Copa América.

Útočník, který přišel do Realu Madrid z Palmeiras, si moc dobře uvědomuje, že ho čeká ještě dlouhá cesta k tomu, než si v nabitém týmu Brazílie vybojuje místo v základní sestavě. Vždyť jeho konkurencí jsou hráči jako Raphinha, Vinícius Jr. či Rodrygo.

"Jen Bůh ví, kdy nastoupím. Jsem velmi vděčný, že mám za trenéra Abela Ferreiru. Vše záleží na Bohu a 'profesorovi' Dorivalovi mladším, je to velkolepý trenér. Dělá to, co je pro brazilský tým nejlepší," řekl Endrick na páteční tiskové konferenci.

Endrick, který se v březnu stal nejmladším hráčem, který skóroval v zápase národního týmu ve Wembley, když zajistil Brazílii výhru 1:0 nad Anglií, se prosadil i v dalších zápasech před Copa América – přispěl gólem k výhře 3:2 nad Mexikem a skóroval i proti Španělsku.

Endrick prohlásil, že navzdory svému mládí nebyl na hřišti pod tlakem, protože si proti soupeřům věřil. "Vždycky jsem byl v životě předčasně vyspělý a od té doby, co jsem se stal profesionálem, jsem hrál proti soupeřům, kteří si mě vždycky dobírali, uráželi mě, mluvili o mé rodině, o mé přítelkyni," prozradil brazilský talent.

Statistiky hráče. Livesport

"Rychle jsem si na to zvykl, i když je mi teprve 16 let. Jsem klidný a doufám, že mohu pomoci. Myslím, že je to správné, ve fotbale musíte soupeře rozhodit. Je to tak od mého příchodu, ale už jsem se tomu přizpůsobil a věřím, že týmu pomůžu," dodal Entrick. Brazílie se ve skupině D kromě Kostariky utká také s Paraguayí a Kolumbií.