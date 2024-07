Finále Copy jako SuperBowl. Strávíme 20 minut v kabině, kritizuje poločasovou show kouč Kolumbie

Jihoamerický šampionát čeká velké finále, v němž bude Argentina útočit na třetí velký titul za sebou a Kolumbie hájit 28 utkání dlouhou sérii bez porážky. Noční zápas slibuje atraktivní podívanou, a to nejenom pro fotbalové fanoušky. Zdaleka ne všem se to však zamlouvá...

Letošní ročník rozšířeného turnaje se koná ve Spojených státech amerických a pořadatelé se rozhodli pro inspiraci v tamní lize amerického fotbalu (NFL), konkrétně finálového SuperBowlu. Událost běžně přitáhne pozornost více než stovky milionů diváků, půlminutový reklamní spot díky tomu vyjde na více než čtyři miliony dolarů a disponuje jednou velkou atrakcí, kterou představuje poločasová přestávka.

Zatímco v jiných sportovních kláních se fanoušci po prvním poločase jdou občerstvit, v případě SuperBowlu zůstávají u obrazovek a přidávají se k nim další. Pauzu běžně vyplní prestižní a sledovaná hudební vložka a ta bude k vidění i na Hard Rock Stadium v Miami, hlavní hvězdou kratšího koncertu bude zpěvačka Shakira.

"Myslím, že by to mělo být stejné jako v každém zápase. Patnáct minut podle předpisů," naráží trenér kolumbijské reprezentace Néstor Lorenzo na fakt, že se poločasová přestávka z tradiční čtvrthodiny protáhne minimálně na pětadvacet minut.

Rozhodnutí budí rozporuplné reakce a vyvolává rozčarování především na základě dosavadního dění v USA. Právě nástupy týmů do druhých poločasů se staly terčem pozornosti kvůli opakovaným postihům pro trenéry a své o tom vědí především Lionel Scaloni (Argentina), Ricardo Gareca (Chile), Marcelo Bielsa (Uruguay) a Fernando Batista (Venezuela). Jejich týmy se ke startu druhé půle dostavily o několik desítek vteřin později, za což byli potrestáni. Kormidelníci dostali pokuty 15 tisíc dolarů a další zápas svých týmů museli sledovat jen z tribuny.

"Nerozumím tomu. Přál bych si, aby to bylo stejné jako ve všech ostatních zápasech. Když někdo přišel po šestnácti minutách, okamžitě následoval trest, teď se uskuteční show a my jenom v kabině strávíme dvacet minut. Hráči mohou prochladnout, i když stejné to bude na obou stranách. Ale takové je zkrátka rozhodnutí," pokračuje Lorenzo, který poukázal i na případný horší stav hrací plochy, mezi první a druhou půlí totiž musejí pořadatelé rychle připravit a následně odstranit jeviště.

Vzájemné zápasy Argentiny a Kolumbie na Copa América. Livesport

"Pro finále se změní pravidla, i když je pravda, že podmínky budou stejné pro oba týmy. Ať jde o počasí, nebo třeba stav hřiště. Nedovedu odhadnout, komu to bude více vyhovovat," dodal.

Penalty až po prodloužení

Poločasová hudební vložka představuje pro Copa América premiéru, finálový zápas je pak tradičně specifický díky další výjimce, kterou představuje prodloužení. Ve vyřazovací fázi v případě remízy okamžitě následuje penaltový rozstřel a na letošním ročníku k tomu došlo již čtyřikrát, účastníci závěrečného souboje ale dostanou minimálně půlhodinu navíc, aby se této loterii vyhnuli.

Prodloužení se oproti jiným zápasům playoff může stát osudným oslabenému týmu a zároveň poznamenat atraktivitu samotného utkání. Zkušenosti s tím má například Marcelo Bielsa, jeho Uruguay ve čtvrtfinále remizovala s Brazílií (0:0) a od 74. minuty vsadila na výhradně defenzivní taktiku poté, co červenou kartu inkasoval Nahitan Nández.

"Přišli jsme o jednoho hráče, hráli v oslabení a všemu přizpůsobili taktiku. Rozhodli jsme se věnovat bránění na naší polovině," zdůvodnil logickou změnu.