Argentinu ve finále Copa América vyzve Kolumbie, o postupu rozhodl přesnou hlavičkou Lerma

Fotbalisté Kolumbie slaví postup do finále Copa América.

Fotbalisté Kolumbie si zajistili účast v nedělním finále Copa América poté, co v semifinále porazili Uruguay 1:0 po přesné hlavičce Jeffersona Lermy (29). Los Cafeteros, kteří po vyloučení Daniela Muňoze (28) odehráli celý druhý poločas v desíti, nyní drží neporazitelnost v 28 zápasech za sebou.

Kolumbie začala semifinálovou bitvu proti týmu Marcela Bielsy aktivně, když se do šance dostal pravý obránce Daniel Muňoz, jeho pokus hlavou však gólem neskončil. Uruguay se v průběhu prvního poločasu postupně dostávala do hry a nejblíže k otevření skóre měl Darwin Núňez – z hranice pokutového území ale dvakrát za sebou netrefil bránu.

Kolumbie byla v závěru prvního dějství lepším týmem a svůj tlak zúročila šest minut před přestávkou, kdy rohový kop Jamese Rodrígueze usměrnil do dolního rohu přesnou hlavičkou Jefferson Lerma. Radost Los Cafeteros však neměla dlouhého trvání, protože Muňoz dostal v závěru poločasu druhou žlutou kartu poté, co loktem udeřil do hrudi Manuela Ugarteho.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Vyzbrojena početní výhodou chtěla Uruguay v úvodu druhého poločasu potvrdit svou převahu, ale jasných šancí si vypracovala poskrovnu. Byl to naopak Jhon Córdoba, který mohl přidat druhý gól Kolumbie, brankář Sergio Rochet ale Uruguay podržel.

Bielsa se zoufale snažil najít recept na pevnou obranu soupeře, a tak 25 minut před koncem poslal na hřiště i Luise Suáreze. Hráč Interu Miami byl velmi blízko okamžitému úspěchu, když po přihrávce Cristiana Olivery napálil tyč. Ve snaze o vyrovnání hráli svěřenci Marcela Bielsy v obraně na velké riziko, což vyústilo ve velké šance Kolumbie, která mohla přidat pojišťující gól – nepřesná koncovka ale držela Uruguay ve hře až do úplného konce.

Kolumbijská obrana si však poradila i se závěrečným tlakem a zajistila si místo v nedělním finále Copa América proti Argentině. Bude se jednat o první finálovou účast Kolumbie na tomto turnaji od roku 2001, kdy se nakonec mohla radovat z celkového triumfu.