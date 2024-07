Núňez se po semifinále Copa América zapojil do hromadné rvačky s fanoušky Kolumbie

Do rvačky s fanoušky se pustil i Darwin Núňez.

Kolumbie postoupila přes Uruguay do finále Copa América a po 23 letech může získat trofej, semifinále však zastínila hromadná bitka v ochozech stadionu. Kolumbijští fanoušci měli po zápase obtěžovat rodiny uruguayských reprezentantů, a protože nezasáhly bezpečnostní složky, vrhlo se proti fanouškům Los Cafeteros několik hráčů v čele s Darwinem Núňezem (25).

"Dovolte mi něco říct, než vás přeruší, protože nás nenechají mluvit," řekl v uruguayské televizi obránce José María Giménez. "Je to ostuda. Musíme být velmi opatrní, protože na tribunách jsou naše rodiny a mezi nimi novorozené děti. Byly napadeny a nebyla tam žádná policie, která by je bránila. Je to naprostá katastrofa," vyjádřil rozhořčení nad nepříjemným incidentem.

"Je to vina dvou nebo tří lidí, kteří to přehnali s alkoholem a nedokážou se s tím vyrovnat," pokračoval Giménez. Reprezentační trenér Marcelo Bielsa si incidentu nevšiml. "Viděl jsem, že zápas skončil hádkou na hřišti, proto jsem odešel do šatny," řekl na tiskové konferenci. "Myslel jsem, že děkují fanouškům za podporu. Pak jsem ale slyšel, že bohužel došlo k problémům," vysvětlil.

CONMEBOL, který má na starost pořádání Copa América, oznámil, že začal potyčku vyšetřovat. "CONMEBOL důrazně odsuzuje jakoukoli formu násilí ve fotbale," stojí v prohlášení Jihoamerické fotbalové konfederace.