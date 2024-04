Bilbao se nenechalo odradit špatnou finálovou bilancí a zvedlo nad hlavu španělský pohár

Athletic Bilbao zvítězilo ve finále Copa del Rey nad Mallorkou 2:1 po penaltách a po šesti prohraných finálových duelech mezi lety 1985 a 2021 oslavilo 24. triumf v této soutěži. Do vedení šel přitom ve 21. minutě ostrovní klub, když Dani Rodríguez nekompromisně zakončil do šibenice. Po změně stran nejprve srovnal Oihan Sancet, avšak následně tlak Basků pominul a duel dospěl až do rozstřelu z bílého puntíku. V něm sice mohly Rumělky těžit ze semifinálové zkušenosti, jenže tentokrát byla jejich muška značně vychýlená, o čemž svědčil pokus Nemanji Radonjiče vysoko nad bránu.

Finále nabídlo překvapivé složení, když tradičního černého koně poháru z Bilbaa nečekaně doplnila Mallorca. Druhý nejúspěšnější celek Copa del Rey si zajistil 40. účast v závěrečném duelu o trofej po dvou výhrách nad Atlétikem a toužil se poprat už o svůj 24. triumf. Méně zkušené Rumělky naopak ve třech předchozích finálových představeních zvítězily pouze jednou.

Byla to ovšem právě Mallorca, která šla ve 21. minutě do vedení. V nepřehledné situaci po rohovém kopu se balon dostal k Rodríguezovi, jenž na hranici šestnáctky na nic nečekal a vyslal nechytatelnou pumelici do pravé šibenice. Bilbau se posléze podařilo vyrovnat stav utkání po přízemní ráně Nica Williamse, nicméně rozhodčí branku dodatečně odvolal kvůli ofsajdu. Mladší z bratrské dvojice Williamsů se do nadějné šance propracoval i zkraje nastavení první půle, po průnikové přihrávce ale balon nasměroval pouze do boční sítě.

Vyrovnávací trefy se tak Baskové dočkali až po návratu z kabin, když skvělou přihrávku Nica Williamse přetavil v přesnou ránu ke vzdálenější tyči Sancet. Athletic se snažil z ofenzivní převahy vytěžit i rozdílovou branku, dobývání pevné defenzivy Mallorky však k zakončení nevedlo. Rumělky se dostaly na dostřel v 76. minutě, Radonjič však po zemi zamířil příliš vlevo.

První část následného prodloužení se odehrála v relaxačním tempu bez větších šancí. Jinak tomu bylo po výměně stran, kdy nejprve do střely Nica Williamse z hranice malého vápna na poslední chvíli skočil jeden z obránců a později ve druhém pokutovém území nebezpečně hlavičkoval Vedat Muriqi. Připravený ale byl Julen Agirrezabala. Ten se nakonec stal i hrdinou penaltového rozstřelu, když už ve druhé sérii zneškodnil pokus Manuho Morlanese. Hned vzápětí navíc přestřelil Radonjič.

Bilbao tak ve finálovém střetu překvapení nedopustilo a poprvé od sezony 1983/84 si připsalo triumf v Copa del Rey.