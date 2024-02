Dva slovenští hrdinové mezi třemi tyčemi: Dúbravka a Greif zazářili při penaltách

Newcastle postoupil do čtvrtfinále FA Cupu po výhře 4:3 na penalty nad Blackburnem. Dalo by se říct, že šlo o nečekané drama, jelikož domácí hrají druhou ligu a jsou v ní až na 16. příčce. Díky penaltovému rozstřelu mohl ale naplno vyniknout slovenský brankář Martin Dúbravka (35). Tisíce kilometrů od Ewood Parku pak zářil v dresu Mallorky jiný Slovák. Dominik Greif (26) šel do zápasu s Realem Sociedad bez tlaku a s touhou přesvědčit o svých kvalitách – povedlo se, svému týmu zajistil rovněž v rozstřelu finále Copa del Rey.

Blackburn, který stále čeká na první vítězství pod vedením trenéra Johna Eustace, věděl, že domácí střetnutí se soupeřem z Premier League bude ideální příležitostí, jak vnést do nevydařené sezony tolik potřebnou energii a navrátit si sebedůvěru.

Jenže cesta za vysněným cílem vedla přes Dúbravku. Bývalý gólman Sparty nebo Liberce měl poprvé práci zhruba po půlhodině hry, když zneškodnil pokus Tyrhyse Dolana. Druholigový soupeř z tempa nevypadl a příležitost si vypracoval také v úvodu druhé půle. V brance hostů ale opět stála slovenská zeď, kterou John Buckley nepropálil.

Szmodics z pokutového kopu na Dúbravku nevyzrál. Profimedia

Vedení se nakonec ujal Newcastle. Do konce základní hrací doby zbývalo 19 minut, když náhradník Miguel Almirón našel Anthonyho Gordona uvnitř šestnáctky. Anglický křídelník zachoval chladnou hlavu a střelou z první poslal balon do šibenice.

Naneštěstí pro hosty Blackburn osm minut poté přispěchal s odpovědí, když dosud nejlepší střelec FA Cupu v letošní sezoně Sammie Szmodics z bezprostřední blízkosti napálil balon do sítě po střele Dilana Markandaye, kterou Dúbravka vyrazil na tyč.

Nabuzení domácí pak mohli jít dokonce do vedení, Dúbravka ale zneškodnil pokus Yasina Ayariho. Na druhé straně se blýskl Aynsley Pears, který se vytáhl při střelách Gordona a Macaulaye Langstaffa.

Z utkání však jako vítěz a hlavní hvězda vyšel Slovák ve službách Strak. Zápas dospěl až k penaltovému rozstřelu a v něm Dúbravka vychytal dva pokusy. Ztroskotal na něm Szmodics a neúspěch musel skousnout také kapitán Rovers Dominic Hyam.

"Je to loterie, ale musím pochválit naše trenéry a analytiky. Byli jsme velmi dobře připraveni. Sledovali jsme videa, takže jsem se cítil sebejistě. Snažil jsem se působit co největší, abych střelce znervóznil. To se mi podařilo, za což jsem rád. Pomohlo nám, že jsme kopali na straně, kde byli naši fanoušci, což nám dodalo hodně energie," řekl Dúbravka v rozhovoru pro oficiální stránky klubu.

Bývalý gólman Slovanu Bratislava Greif se v San Sebastianu uvedl výborně, když v závěru prvního poločasu udržel vyrovnaný stav poté, co zlikvidoval pokus Braise Méndeze z penaltového puntíku.

Nepřehlédnutelný brankář, který měří téměř dva metry, zčásti odhadl záměry španělského internacionála – šel k zemi, ale protože Méndez mířil na střed, musel Greif míč vykopnout. Jeho pohotový zákrok se ukázal jako rozhodující.

Jediným, kdo si v utkání na Greifa přišel, byl Mikel Oyarzabal, který křižnou ranou nedal šestadvacetiletému Slovákovi šanci. Na jeho trefě se asistencí podílel neúspěšný exekutor předcházejícího pokutového kopu Méndez.

Jelikož už se nikdo další neprosadil, musely i v tomto případě rozhodnout penalty. Na začátku rozstřelu rodák z Bratislavy vytěsnil právě Oyarzabalův pokus a španělský záložník se tak stal jediným hráčem, který svou šanci nevyužil – všechny ostatní penalty skončily v síti.

Dominik Greif zneškodnil proti Realu Sociedad dvě penalty. Profimedia

"Když jsem sem přišel, byl na dně. Trápilo ho zdraví. Nevěděli jsme, co s ním máme dělat, jestli ho dát pryč, prodat... Ale on to zvládl, dostal se z toho. Navštívil lékaře ve své vlasti a už šest nebo osm měsíců je v pořádku. Nic ho nebolí. Nerad vyzdvihuji jednotlivce, ale hodně si vytrpěl, zaslouží si to, byl pro nás důležitý," uvedl kouč Mallorky Javier Aguirre na adresu Greifa na pozápasové tiskové konferenci.

Soupeřem Mallorky ve finále Copa del Rey bude lepší z dvojice Atlético Madrid – Athletic Bilbao. Odveta se bude hrát ve čtvrtek, první zápas vyhrál baskický tým těsně 1:0. Finále se odehraje 6. dubna 2024 na stadionu La Cartuja v Seville.