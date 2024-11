Nad Vitesse se opět smráká. Zachránce Franke odstupuje od dohody, klub znovu hledá majitele

Ve Vitesse znovu bijí na poplach. Po velkolepých oslavách z 1. července, kdy bylo na poslední chvíli oznámeno, že se nizozemský podnikatel Guus Franke dohodl s Coleyem Parrym na převzetí klubu, přišla studená sprcha. Dohoda se ruší a tradiční klub znovu nemá majitele, vyrovnat se navíc musí s dalším bodovým odpočtem.

Zdálo se, že je klub na poslední chvíli zachráněn. Nadšení znásobilo, když nizozemská fotbalová asociace KNVB vrátila Vitesse začátkem srpna profesionální licenci. Cesta k přežití se ale opět vzdaluje, potenciální zachránce od převzetí odstoupil a když vedení předložilo roční výdaje se zpožděním, dočkalo se od KNVB dalšího odpočtu bodů.

Zklamaní fanoušci převzetí viděli jako zářivé světlo na konci tunelu. "Vitesse potvrzuje překvapivé rozhodnutí Guuse Frankeho odstoupit s okamžitou platností od procesu převzetí. Přestože jsme plánovali celou situaci na konci října vyjasnit, toto rozhodnutí bez jakýchkoli předchozích konzultací je překvapením," uvedl klubový web. Vyvstala tak důležitá otázka, co bude s Vitesse dál?

Musí především zabránit panice a dohrát sezonu, což mu garantovali jak Franke, tak KNVB. Prioritou je rovněž odevzdat účetní uzávěrky za sezony 2022/2023 a 2023/2024, ty bude zpracovávat firma DBO, která nicméně avizovala, že po tomto procesu s týmem spolupráci ukončí. Duel proti Oss v Eerste Divisie se tedy v příliš pozitivní a nadějné atmosféře neponese, podobná nálada je v Arnhemu už bohužel na denním pořádku.

Co dál?

Budoucnost dříve elitního člena Eredivisie nevypadá růžově. Franke, který měl 132 let starý klub zachránit, tvrdí, že mu Parry převzetí znemožnil. Na koho se teď obrátit? Ideálně na někoho, kdo je ochotný převzít dluh v rozmezí 25 až 30 milionů eur. Překvapivě o takové zájemce údajně nouze není. "V poslední době se objevilo hned několik potenciálních kandidátů. Nyní můžeme, vzhledem k času, který nám zbývá, zahájit cílená jednání, abychom našli vhodné řešení," uvedl ředitel Vitesse Edwin Reijntjes.

Kdo by se tedy "přítěže" ujal? Spekuluje se například o Maasbertu Schoutenovi, který klub v roce 2009 koupil a o rok později ho se ziskem prodal Merabu Jordaniovi. Nizozemský podnikatel se k odkupu veřejně přihlásil už na začátku roku. Co je podstatné, o peníze nemá nouzi. Prohlásil, že se chce v roce 2026 znovu zařadit na seznam Quote 500, neboli seznam nejbohatších Nizozemců. Dluhy by tak neměly být problémem, sám Parry ale možná ano, jak naznačil Schouten v rozhovoru pro médium Omroep Gelderland.

Dalším možným kandidátem je Boudewijn Sanders, nejbohatší obyvatel Arnhemu a zapálený fanoušek. S odhadovaným majetkem ve výši 285 milionů eur, které 62letý Sanders vydělal na obchodu s pohonnými hmotami, by mohl být ideálním zájemcem, jak po finanční, tak osobní stránce. O převzetí prý stojí.

Zmínit musíme i Michaela van de Kuita, majitele stadionu Gelredome. Van de Kuit byl vůči Frankemu velmi kritický a prohlásil, že Vitesse "vsadilo na chromého koně". Z jednání odstoupil v květnu 2024, protože si ho vedení údajně příliš znepřátelilo.

Řediteli Vitesse Reijntjesovi bylo ještě v srpnu děkováno za záchranu klubu. ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO

Vitesse každopádně čeká spousta práce, podle Reijntjese musí začít znovu od nuly. "Díky záchranné síti od nadace Sterkhouders Vitesse Arnhem můžeme sezonu dohrát," prohlásil. "Máme teď o něco lepší vyjednávací pozici. Na rozdíl od minulých jednání teď nemusíme řešit čtyřměsíční lhůtu, naši ruskou minulost nebo chybějící licenci. Takže to berme jako určitý pozitivní vývoj," dodal.

