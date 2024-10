Flashback: Rekordní přestřelka, 12 gólů v thrillerovém duelu mezi Arsenalem a Readingem

Před 12 lety, v sezoně 2012/13, svedl v Anglii los 4. kola Ligového poháru proti sobě Reading a Arsenal. Toho dne, 30. října, poslali oba soupeři z Premier League do základních sestav spoustu náhradníků. Podívaná, která následovala, však rozhodně "béčková" nebyla.

Reading byl tehdy nováčkem nejvyšší soutěže, v níž Arsenal v předchozím ročníku skončil na třetím místě (za oběma kluby z Manchesteru). Před zápasem se londýnský klub nacházel na šesté pozici ligové tabulky, naproti tomu Reading byl na 18. příčce bez jediné výhry.

Francouzský kouč Kanonýrů Arséne Wenger zvolil oproti předchozímu zápasu zcela novou základní jedenáctku, protože chtěl využít celý kádr. Navíc na veřejnosti neustále prohlašoval, že Ligový pohár je pro něj na seznamu priorit hodně dole. Přesto rozhodně nehodlal duel v Readingu jen tak vzdát.

Navíc Arsenal usiloval o to, aby se podesáté za sebou dostal do osmifinále soutěže, takže tento zápas měl pro klub i pro Wengera určitou prestiž a hodnotu. Ovšem to, co se stalo v prvním poločase, si francouzský lodivod rozhodně nepředstavoval ani jako nejhorší možný scénář.

Modrý první poločas

Reading potřeboval dát své bídné sezoně nový impuls a do utkání vstoupil jako uragán. Domácí ve své tradiční modrobíle pruhované kombinaci se okamžitě vrhli do útoku. Ve třetí minutě trefili tyč, v deváté měli další velkou šanci a tři minuty nato už to bylo 1:0.

Vzápětí pak Laurent Koscielny z Arsenalu uklidil míč jen do vlastní sítě a černou 20minutovku pro hosty uzavřel Reading třetím gólem, A ještě to nebylo všechno. Osm minut před koncem poločasu zakončil rychlý brejk domácích hlavičkou Noel Hunt, který překonal Emiliana Martíneze v brance Arsenalu a zvýšil na 4:0.

Už to vypadalo, že první půle tímto výsledkem i skončí, favoritovi se však podařilo v nastaveném čase snížit. Po skvělé průnikové přihrávce Andreje Aršavina se krásnou střelou prosadil Theo Walcott.

Po přestávce byly k vidění šance na obou stranách. Jako první udeřil Arsenal, když Olivier Giroud po dobře zahraném rohu usměrnil hlavou míč do sítě. Po dalším Walcottově centru hlavičkoval přesně Koscielny a napravil si reputaci po vlastním gólu. Ve strhujícím závěru se pak Londýňanům podařilo vyrovnat. Walcott skóroval podruhé v zápase, jeho trefa se však neobešla bez kontroverze. Padla totiž v 96. minutě, když se měly nastavovat pouze čtyři...

V prodloužení ani jeden tým nepolevil a výsledkem byly další čtyři góly. Nejprve se prosadil marocký útočník Marouane Chamakh a dokončil tak neuvěřitelný obrat Arsenalu z 0:4 na 5:4. Ve 116. minutě však bylo na Madejski Stadium opět vyrovnáno, když se prosadil Pavel Pogrebňak.

Nakonec však Gunners opět v nastaveném čase zvrátili zápas na svou stranu. Po dobré akci Aršavina doklepl míč do branky Walcott, který tak zkompletoval svůj hattrick. Zlomeným hráčům Readingu pak zasadil další ránu Chamakh, čímž stanovil konečné skóre 7:5. Zápas dodnes drží historický rekord v počtu branek v jednom utkání Ligovém poháru.

Zároveň je považován za jeden z nejpoutavějších v historii fotbalu. Přestože se Arsenalu podařil tento vynikající comeback, vypadl v dalším kole soutěže. Tam ho porazil Bradford City, překvapení třetí ligy, který se dostal až do finále soutěže. Zajímavé je, že v obou zápasech Premier League sezony 2012/13 mezi Readingem a Arsenalem padlo také hodně branek (Kanonýři je ovládli 4:1 a 5:2).