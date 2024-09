Flashback: Příběh Adebayorovy nezapomenutelné oslavy, která zvedla fanoušky ze sedadel

Šílenství, provokace, radost i vztek. Moment, který se odehrál před 15 lety 12. září 2009 během zápasu Manchesteru City s Arsenalem, měl všechno. Psala se 80. minuta zápasu, do pokutového území Gunners přilétl křížný centr z pravé strany, Emmanuel Adebayor (40) vyskočil a hlavou uklidil míč do sítě. Tožský reprezentant skóroval proti svému bývalému týmu, zvýšil vedení City na 3:1 a hlavně předvedl jednu z nejslavnějších gólových oslav v historii Premier League.

Adebayor, nejslavnější tožský fotbalista, se narodil v roce 1984 v hlavním městě Lomé. Strávil zde většinu mládežnické kariéry, než si ho všimli skauti prvoligových Mét, kteří ho v roce 1999 přivedli do Francie. V listopadu 2001, ve svých 17 letech, debutoval v Ligue 1. Po sestupu Mét do druhé ligy se po sezoně v létě 2003 se 13 góly ve 34 ligových zápasech rozloučil a přestoupil do Monaka. V Lize mistrů nastoupil v úspěšném ročníku devětkrát, Monako se překvapivě dostalo do finále, při prohře v Gelsenkirchenu s Portem 3:0 byl ale nevyužitým náhradníkem.

V lednu 2006 podepsal smlouvu s Arsenalem. Dostal přezdívku Baby Kanu kvůli své podobnosti s bývalou nigerijskou hvězdou Gunners Nwankwo Kanuem, kterého Adebayor v dětství zbožňoval. V únoru 2006 v Premier League debutoval na hřišti Birminghamu City a po 21 minutách skóroval a Kanonýři zvítězili 2:0.

Adebayor prožil v Arsenalu úspěšné období, ve 142 vystoupeních nastřílel 62 gólů. Fanoušky Arsenalu bylo ceněno zejména jeho osm branek proti úhlavnímu rivalovi Tottenhamu v severolondýnském derby (později se jeho role v tomto soupeření zcela obrátila). Klub opustil v létě 2009 po třech a půl letech, v červenci podepsal pětiletou smlouvu s Manchesterem City.

Začátek snů v City

Citizens byli pod novými majiteli ze Spojených arabských emirátů na začátku úspěšné éry. Kromě Adebayora získali od Gunners také Kola Tourého, útočníka Carlose Téveze přetáhli od městského rivala United. Adebayor začal působení na Etihad Stadium skvěle, při debutu proti Blackburnu vstřelil gól již ve třetí minutě úvodního zápasu sezony.

V domácí premiéře poté zajistil výhru 1:0 gólem nad Wolves a skóroval i ve třetím zápase Premier League v řadě, když opět rozhodl o vítězství 1:0 v Portsmouthu. No a ve čtvrtém kole City přivítalo na Etihadu Arsenal.

Adebayor se utkal se svým bývalým klubem ve velkolepém stylu, kromě zjevné motivace chtěl skórovat počtvrté v řadě. Nejenže se mu tento výjimečný počin podařil, ale jeho gólová oslava se zapsala do historie. Celkově byl zápas mezi City a Arsenalem úžasný, napínavou bitvu plnou emocí však poněkud zastínila řada tvrdých zákroků. Domácí v poločase vedli po gólu Micaha Richardse, ve druhé půli však Robin van Persie vyrovnal. Citizens poté vrátil vedení Craig Bellamy a to, co se dělo po Adebayorově trefě, bylo naprosté šílenství.

Tožský forvard po gólu vší silou sprintoval přes celou délku hřiště, aby skluzem po kolenou slavil s kamennou tváří přímo před fanoušky Kanonýrů. Rozzuření Gooners museli být zadržováni ochrankou. V posledních 10 minutách se skóre ustálilo na hodnotě 4:2 díky gólům Shauna Wrighta-Phillipse na jedné straně a Tomáše Rosického na druhé.

Adebayor byl následně FA suspendován na dva zápasy a pokutován částkou 25 000 liber. Co ho však k této útočné a nesportovní oslavě gólu vedlo? Kromě samotných emocí z gólu prohlásil, že to nebyl on, kdo fanoušky vyprovokoval. "Uráželi mě lidé, kteří před půlrokem zpívali mé jméno. Ty nadávky byly bezdůvodné. Nebyla to moje chyba, že jsem odešel, chtěl to trenér Wenger."

Za oponou

Ačkoli se Adebayor za své chování omluvil, stal se tento incident další jiskrou v tématu rasismu v (nejen) anglickém fotbale. "Když jsem slavil, FA mě potrestala. Fanouškům Arsenalu se nic nestalo," řekl později deníku Daily Mail. "Vzpomínám si, jak jsem přišel na stadion a byli tam fanoušci Arsenalu. Slyšel jsem jen skandování: Tvoje matka je d*vka a tvůj otec myje slony. A teď se ta samá FA snaží rasismus zastavit? Je mi líto, ale takhle to nefunguje."

V roce 2011 Adebayor rozzlobil fanoušky Gunners ještě víc, když přestoupil do nenáviděného Tottenhamu. Veřejnost si však útočníka světové třídy pamatuje hlavně kvůli jeho gólům. Historicky nejlepší střelec tožské reprezentace hrál také za Real Madrid či Crystal Palace, angažmá měl i v Turecku a Paraguayi a kariéru ukončil v Semassi v rodném Togu.