Haalandovi záleží na mateřském klubu, fanouškům Bryne zaplatí cestu na ligové play off

Erling Haaland (23) ani po přestupu do Manchesteru City nezapomíná na své kořeny. Norský kanonýr nabídl, že zaplatí fanouškům svého mateřského klubu Bryne FK cestu na sobotní zápas ligového play off. Druholigový Bryne se do něj dostal poprvé od roku 2006 a má šanci postoupit do norské Eliteserien.

Haaland se nabídl, že pokryje náklady na cestu vlakem pro přibližně 200 fanoušků. Za jízdenky zaplatí zhruba 16 tisíc dolarů (téměř 360.000 korun).

"Časy jsou teď pro lidi finančně náročné, a proto je pro ně těžší dovolit si cestu na zápas, jako je tento," řekl pro TV 2 marketingový manažer Bryne Bjorn Hagerud Roken. "Tohle dá více fanouškům šanci vyrazit," dodal.

Haaland začal kariéru v mládežnických týmech Bryne, v roce 2016 se propracoval do prvního mužstva. Poté zamířil do prvoligového Molde, odkud se vydal na zahraniční angažmá v Salcburku, Borussii Dortmund a v roce 2022 do Manchesteru City.