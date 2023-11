Překvapení víkendu podle dat: Karviná se chystá zaskočit Bohemians. Další ztráta pro Utrecht?

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Livesport Zprávy proto každý pátek přinášejí ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Hráči aktuálně devátých Bohemians nemusejí už třetí týden po sobě opustit hranice Prahy. V minulých dvou kolech se totiž tým Jaroslava Veselého postupně utkal se Slavií i Spartou, kterým podlehl shodným výsledkem 0:2. V 15. kole FORTUNA:LIGY přivítají zelenobílí dvanáctou Karvinou, a přestože se o dalšího adepta na zisk titulu tentokrát nejedná a sázkové kanceláře jednoznačně favorizují domácí, datové modely naznačují, že by mělo jít o přinejmenším vyrovnané střetnutí.

Dobrým ukazatelem aktuální výkonnosti obou celků je datová metrika očekávaných bodů. Ta v průběhu celé sezony sleduje kvalitu a objem vytvořených i povolených brankových příležitostí a následně počítá, s jakou pravděpodobností měly týmy bojovat. Jak Bohemians, tak Karviné by mělo aktuálně patřit 16 bodů. Zcela totožné jsou zatím jejich útoky, které si vytváří průměrně přesně jednu očekávanou branku na zápas.

Což rozhodně není mnoho. Pro představu – podobně je na tom co do kvality šancí Nottingham Forest v anglické Premier League, Cádiz v LaLize nebo třeba bundesligová Mohuč. Karviné lze k dobru přičíst efektivitu v zakončení, neboť se z celkem 14 očekávaných gólů trefila 17krát (bez penalt), zatímco Bohemians pouze 11krát.

Pořadí ligy podle očekávaných bodů. Livesport

Podle metriky povolených očekávaných branek má Karviná druhou nejhorší defenzivu ligy, nicméně soupeř na tom není o mnoho lépe. První z týmů povoluje 1,48 gólu na utkání, druhý 1,29. Jedním z velkých témat tohoto utkání je fakt, že za oběma obranami chytá dvojice (potažmo trojice) velmi kvalitních gólmanů. Jak Michal Reichl s Martinem Jedličkou na jedné straně, tak Dominik Holec na té druhé patří mezi nejlepší brankáře aktuálního ročníku a svými zákroky už zabránili velkému množství inkasovaných gólů.

Bohemians budou ve finální třetině spoléhat především na centry, z nichž si tvoří drtivou většinu svých šancí, zatímco plán Karviné bude sbírat odražené míče a z hlubokého bloku vyrážet do rychlých kontrů. Co do počtu protiútoků na zápas jsou Slezané třetím nejaktivnějším týmem ligy a zároveň jsou z těchto situací velmi efektivní – nebezpečnější šance z brejků si vytvořili už pouze Sparta, Slavia, Mladá Boleslav a Liberec.

Ročník 2023 norské Eliteserien se rychlým tempem blíží ke svému závěru. Tři kola před koncem je v podstatě jisté, že loňského šampiona Molde vystřídá na pomyslném trůnu tým Bodö/Glimt, ovšem souboj o zbylé dvě pohárové příčky stále ještě zůstává otevřený. Na postup do kvalifikace o Evropskou konferenční ligu si dělají zálusk Brann, Tromsö a Viking, přičemž posledně zmíněný ztrácí na kýženou třetí příčku dva body. Ještě na sklonku září byly přitom vyhlídky Vikingu mnohem růžovější, jenže v posledních pěti kolech získal pouze jeden jediný bod.

Výsledkovou mizérii se bude pokoušet odvrátit proti sedmému Sarpsborgu. Svěřenci trenéra Stefana Billborna sice šanci na pohárová umístění dávno ztratili, rozhodně ale nepatří mezi soupeře, proti kterým se hraje lehce. Například z pohledu metriky očekávaných gólů jsou druhou nejlepší ligovou ofenzivou. Při 51 očekávaných brankách (1,9 na zápas) zaznamenali stejný počet reálných gólů ze hry. Lépe je na tom už pouze Bodö/Glimt, které se aktuálně nachází na hodnotě 2,1 xG na 90 minut.

Do vzájemného střetnutí by měl Sarpsborg navíc vstoupit v plné síle, možnou rotaci nepočítaje. Vikingu naopak chyběl ve třech z posledních čtyř utkání klíčový stoper David Brekalo a výsledkem bylo osm inkasovaných branek, včetně tří od dvanáctého HamKamu. Jeho případná absence by byla velkou ztrátou nejen z pohledu defenzivy, ale narušila by také rozehrávku týmu. Slovinský reprezentant totiž patří mezi nejlepší ligové stopery při hře s míčem. I kdyby se nakonec na hřišti objevil, kvalita obran obou týmů je srovnatelná.

Fanoušci Utrechtu zatím zažívají sezonu hrůzy. Sedmému týmu minulé sezony Eredivisie se výsledkově vůbec nedaří a po odehrání 11. kola mu patří předposlední příčka ligové tabulky. Výkonnostně to ovšem tak špatné není a podle důležitých datových metrik by mu slušel spíš střed tabulky.

Postupem času by se tedy Utrechtští měli ze sestupových vod vynořit, byť to vzhledem k poměrně obtížnému krátkodobému losu pravděpodobně bude ještě nějakou chvíli trvat. Excelsior sice nepatří mezi ligovou elitu, jeho aktuální sedmá příčka je však rozhodně oprávněná.

Z celkem 18 účastníků nizozemské nejvyšší soutěže je tým z Rotterdamu shodně devátý co do kvality jak vytvořených, tak i povolených šancí. Po dvou ligových prohrách tým povzbudila domácí remíza 1:1 s Alkmaarem, která byla navíc zcela zasloužená a podpořená skvělým defenzivním výkonem.

Utrechtu to k tomu v útoku nefunguje, a zatímco Rotterdamští si udržují v průměru zhruba 1,4 očekávaných branek na zápas, domácí jsou s hodnotou 1,1 třetí nejhorší v lize za Waalwijkem a Fortunou Sittard. Proto by měl být k vidění ze strany hostů přinejmenším vyrovnaný zápas.