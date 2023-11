Přijde Guardiola před Liverpoolem o Haalanda? Hvězda si v reprezentaci opět poranila kotník

Kanonýr Manchesteru City Erling Haaland (23) si ve čtvrtečním zápase v dresu norské reprezentace obnovil zranění levého kotníku. Útočník přišel v duelu s Faerskými ostrovy, který Norsko vyhrálo 2:0, na hřiště jako střídající hráč v poločase a podle týmového lékaře si v závěru zvrtl kotník. Utkání ale dohrál a zatím není zcela jasné, jak vážný je jeho stav.

Podle trenéra norského týmu Staleho Solbakkena měl Haaland podobný problém už dříve. Reprezentační lékař Ola Sand označil hráčův kotník za zranitelný. "V první chvíli to hodně bolelo, ale pak to celkem rychle odeznělo. Uvidíme, jako to bude vypadat ráno," řekl norské televizi ke stavu hvězdného kanonýra.

Haaland musel kvůli zranění kotníku střídat v Premier League 4. listopadu v utkání s Bournemouthem. Do hry se ale vrátil už o tři dny později v dalším duelu. Nyní by však mohl Citizens scházet v důležitém souboji s Liverpoolem, který je na programu už v sobotu 25. listopadu.