FPL před 12. kolem: Čas na přestupy. Je třeba reagovat na zranění hvězdných hráčů

K čemu byly všechny ty nervy a analýzy? Mohamed Salah (31) proti Lutonu nepředvedl vůbec nic a navíc přišel o čisté konto. Mohlo to být ještě horší? Mohlo – Erling Haaland (23) navzdory výhře 6:1 nad Bournemouthem neskóroval a o přestávce byl střídán. Nikomu to nevyšlo, oba tábory kapitánů si mohou podat ruce. Ale jen do té doby, než přijde další bitva.

I tento týden můžeme očekávat ostrý střet mezi Norem a Egypťanem. Existuje hned několik důvodů, proč jim pásku na ruku dát, ale také několik, proč to neudělat.

Kdo bude kapitánem?

V předchozím kole nejvíce manažerů věřilo Haalandovi (14,0), hned za ním byl pochopitelně jeho rival z Liverpoolu Salah (12,9). Většina hráčů nicméně rychle zjistila, že ani jedna volba nebyla příliš dobrým rozhodnutím.

City proti Bournemouthu vedlo po prvním poločase 3:0, ale Nor se na gólech nepodílel. Svůj životní zápas naopak odehrál Jeremy Doku (6,6), který si během utkání připsal čtyři asistence. Kdo doufal, že si Haaland po poločasové pauze statistiky vylepší, musel být zklamán. Guardiola se rozhodl norského reprezentanta pošetřit, což ve výsledku znamenalo pouze jeden získaný bod. Majitelé nejlepšího střelce loňské sezony se nejprve obávali možného zranění, jelikož to byl údajný důvod Guardiolova rozhodnutí.

V průběhu týdne se však ukázalo, že se není čeho obávat. Před utkáním Ligy mistrů s Young Boys španělský trenér uvedl, že neví, zda bude Haaland připraven nastoupit, a že místo něj pravděpodobně nastoupí Julian Álvarez (7,2). Pokud by se tak stalo, hráči FPL by se mohli začít o svého hvězdného hráče strachovat. Nic takového se však nestalo – Haaland nastoupil v základní sestavě, odehrál 60 minut a vstřelil dva góly. V tomto kole však nastoupí venku proti Chelsea, což pro jeho majitele asi není zrovna vysněný scénář.

Spokojeni nemohou být ani ti, kteří hodlají pásku svěřit Salahovi. Egypťana sice nečeká těžší soupeř, protože se doma utká s Brentfordem, nicméně Liverpool v posledních dnech neoplývá skvělou formou.

Reds před týdnem senzačně pouze remizovali s Lutonem a Salah si nepřipsal gól, ani asistenci, přestože na jeho výkon právě proti tomuto týmu čekalo mnoho manažerů. Aby toho nebylo málo, svěřenci Jürgena Kloppa ve čtvrtek prohráli v Evropské lize s Toulouse 2:3.

Němec udělal o přestávce malou revoluci a na hřiště přivedl tři své hvězdy včetně Salaha, u kterého se ten den pravděpodobně očekával odpočinek. I přes změnu v sestavě se Liverpoolu nepodařilo získat tři body. To však neznamená, že by Salah nemohl v příštím kole solidně bodovat.

Zranění, zranění a špatná forma

Když jsem si před týdnem procházel sestavu na nadcházející víkend, napadla mě myšlenka, že bych mohl použít Bench Boost. Tento žeton nemám příliš v oblibě, často ho nechávám až na samotný konec sezony, protože absolutně netuším, jak ho použít, a pak ho bez okolků použiji v jednom z posledních dvou kol.

Tentokrát to vypadalo, že budu mít k dispozici všech 15 hráčů, se kterými budu hrát většinou doma proti trochu horším týmům. No, byla to marná naděje. Teď mám k dispozici 12 hráčů, se kterými budu hrát, nebo možná vlastně 11.

Nejprve přišlo pondělí a velmi bolestivé střetnutí pro fanoušky Tottenhamu. Zaměřme se však na jeho důsledky ve FPL. Destiny Udogie (4,8) a Cristian Romero (5,0) byli potrestáni červenými kartami, takže je čeká pauza. Micky Van De Ven (4,7) si přivodil svalové zranění, které ho vyřadí ze hry až do konce roku. To nejhorší však teprve přijde – James Maddison (8,1) si zranil kotník a je téměř jisté, že také jeho až do konce prosince neuvidíme hrát. Připomeňme si, že Angličana má momentálně v držení 34,4 % hráčů. Je třeba ho co nejdříve prodat.

Pokračujme dále. V utkání Arsenalu se Sevillou v Lize mistrů si Bukayo Saka (8,6) přivodil další zranění. Lídr Kanonýrů musel být vystřídán několik minut před koncem zápasu a Mikel Arteta na páteční tiskové konferenci uvedl, že se jeho svěřenec účastnil tréninku, ale před zápasem uvidí, zda se rozhodne postavit ho do hry. V minulosti na něj Španěl odvážně vsadil, ale nad jeho jménem visí otazník.

Nakonec přišel čtvrtek a střetnutí Liverpoolu v Evropské lize. Jürgen Klopp se rozhodl od první minuty poslat do hry Konstantinose Tsimikase (4,6), přestože o víkendu hrál s hráči FPL na doraz a posadil ho na lavičku. No a po 45 minutách střetnutí s Toulouse Řek opustil hřiště a to není pro jeho majitele dobrá zpráva. Německý trenér chtěl o poločase týmem zatřást a na hřiště postavil tři lídry a tři nejslabší hráče stáhl. To nedává Tsimikasovu startu proti Brentfordu příliš šancí.

Koho koupit?

Jako obvykle nás zajímá, koho lze navrhnout do sestavy pro příští kolo.

Jarrod Bowen (7,5) – začněme možností, která je pro tento segment poměrně oblíbená. V sestavě ho má přibližně 23 % manažerů, což ho podle mého názoru nijak nediskvalifikuje. Se sedmi góly má Bowen na kontě trojnásobný počet zásahů než druhý nejlepší střelec West Hamu v Premier League. Má také dvakrát více střel než druhý nejlepší hráč Hammers v této klasifikaci a dvakrát více střel na branku než další hráč v pořadí. Kromě toho je program West Hamu celý nasvícen zelenou barvou. Opravdu stojí za to.

Simon Adingra (5,0) – riskantní volba, která však stojí za vyzkoušení. Program Brightonu je povzbudivý, protože Seagulls se v následujících pěti kolech utkají s Sheffieldem, Nottinghamem a Burnley. Pokud má někdo v týmu Kaoru Mitomu (6,5), je zdvojení Brightonu spíše zbytečné, ale pokud ho někdo nemá, může riskovat s Adingrem. Stojí velmi málo, v posledním zápase Evropské ligy vstřelil gól a v sestavě má poměrně jisté místo.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Eberechi Eze (6,1) – Navrátilcem po zranění je Eberechi Eze, po odchodu Wilfrieda Zahy jeden z klíčových hráčů Crystal Palace. Tomu nevyšel úvod sezony, kdy si i přes solidní výkony připsal pouze jeden gól a asistenci, následkem vyřazení ze hry a masivním prodejem FPL manažerů pak jeho cena klesla na krásných 6,1 milionu. Ta momentálně nabízí dobrou příležitost k zařazení do sestavy, jelikož The Eagles v dalších čtyřech utkáních čeká Everton, Luton nebo Bournemouth. V minulém kole si Eze za 32 minut stačil připsat asistenci a momentálně ho drží v týmu pouze těsně přes 3 procenta manažerů. Rozdílový hráč.

Gabriel Martinelli (7,7) – Londýnské Kanonýry čeká v posledním zápase před reprezentační pauzou domácí zápas proti Burnley a Mikel Arteta bude čekat na zprávy o zdravotním stavu svých ofenzivních opor. Dá se očekávat, že v utkání bude chybět mj. Eddie Nketiah, jehož absence by paradoxně měla pomoci Gabrielu Martinellimu. Ten si ve středečním duelu Ligy mistrů proti Seville připsal asistenci a potvrdil zlepšující se formu. Věřím, že zápas proti Burnley by jeho způsobu hry měl sedět a vzhledem k tomu, že Arsenal čeká v nejbližších zápasech také duel s Wolves nebo Lutonem, vidím Martinelliho jako dobrou alternativu k Bukayu Sakovi, který bojuje s drobnými zdravotními problémy.

Anthony Gordon (5,7) – Kontroverzním gólem rozhodl v minulém kole o vítězství Newcastlu nad Arsenalem Anthony Gordon. S ohledem na zranění Alexandera Isaka a čerstvě také Calluma Wilsona, který střídal na hřišti Dortmundu po prvním poločase, je pravděpodobné, že na hrotu útoku dostane od Eddieho Howea důvěru právě Gordon. Straky čeká dlouhý výlet na jih Anglie, kde se utká s místním Bournemouthem, který zatím brázdí sestupové příčky Premier League. V cenovce 5,7 milionu bych se nebál svěřit důvěru právě Gordonovi, který si v letošní sezoně připsal už čtyři góly a stejný počet asistencí.