Francouzská liga je tvrdá a náročná, říká útočník Lyonu Orban. Nyní doufá ve skvělou sezonu

Nigerijský útočník Gift Orban (22) po nedělním prohraném finále Emirates Cupu proti Arsenalu prohlásil, že i přes prohru se Lyon nyní soustředí na to, aby odehrál skvělou sezonu. Svěřenci Mikela Artety díky gólům Williama Saliby (23) a Gabriela (26) z prvního poločasu vyhráli 2:0 a získali rekordní osmý triumf.

Fotbalisté Lyonu získali sebevědomí po střídání Mahamadoua Diawary, Mama Baldého, Ernesta Nuamaha a právě Orbana. Skóre se jim ale otočit nepodařilo. Bývalý útočník Gentu se výsledkem nenechal vyvést z míry a zdůraznil, že konečným cílem je, aby svěřenci Pierra Sageho v ročníku 2024/25 excelovali. "Budeme pokračovat v tvrdé práci, protože hlavním cílem je zajistit si skvělou sezonu," uvedl v exkluzivním rozhovoru pro Livesport.

"Prohra s Arsenalem nás zklamala, byl to ale náročný zápas proti silnému soupeři," okomentoval finálový duel útočník. "I když jsme do toho dali všechno, nestačili jsme na ně. Tak to ve fotbale chodí, už jsme se ale přes prohru ale přenesli."

Střídání Orbana za Gruzínce Georgese Mikautadzeho vlilo do útoku Lyonu novou energii a způsobilo obráncům Arsenalu několik náročných momentů. "Člověk nikdy neví. Kdyby mě trenér postavil do základní sestavy, mohl jsem třeba něco změnit," odpověděl na otázku, zda by jeho start mohl výsledek na Emirates Stadium zvrátit. "Máme velmi dobrý tým a já jsem vždy připraven vydat ze sebe to nejlepší, kdykoli budu povolán do hry," dodal Nigerijec

Těžký začátek v Ligue 1

Orban, který z belgického Gentu do Lyonu přestoupil po vynikající sezoně za 12 milionů eur, neprožíval jednoduchý start. Po příchodu na stadion Groupama se do útočníka narozeného v Benue vkládala velká očekávání, v 16 vystoupeních nastřílel ale pouhé tři góly.

Přizpůsobit se životu ve francouzském prvoligovém týmu pro něj bylo náročné. "Hrál jsem pod novým manažerem a v jiném prostředí, bylo pro mě těžké se usadit. To, že jsem nedostával moc minut na hřišti bylo ještě náročnější, ale to je ve fotbale normální. Budu prostě dál tvrdě pracovat," okomentoval výkony v minulé sezoně.

Nyní je ale připravený přispět ke snaze klubu znovu se etablovat mezi nejlepší týmy Evropy. "Francouzská liga je tvrdá a velmi fyzicky náročná, nebudu se ale vymlouvat. Jsem tu, abych ze sebe vydal to nejlepší. Můj vztah s manažerem Sageem je dobrý, panuje mezi námi vzájemný respekt," dodal.

Ještě v belgickém Gentu vytvořil dvaadvacetiletý hráč mimořádný rekord, když v Evropské konferenční lize vstřelil nejrychlejší hattrick v historii klubových soutěží UEFA. Povedlo se mu to v zápase proti Basaksehiru 15. března 2023 – na tři góly mu stačily 3 minuty a 25 vteřin.

Sedminásobný mistr Ligue 1 prožil sezonu jako na horské dráze. Ve francouzské nejvyšší soutěži skončil na šestém místě, v Coupe de France ale obsadil druhou příčku poté, co podlehl vítězi Paris Saint-Germain. V této sezoně doufají v dosažení lepších výsledků, zejména kvůli účasti v Evropské lize.

"Upřímně řečeno, nedokážu předpovědět, jak se nám bude dařit. Ale co mohu slíbit je to, že budeme tvrdě pracovat, abychom navázali na loňské úspěchy. Osobně si nebudu stanovovat konkrétní cíle. Místo toho se budu snažit podat co nejlepší výkon, kdykoli to bude potřeba," řekl o vyhlídkách na nadcházející sezonu.

Lyon zahájí své ligové tažení 18. srpna venkovním zápasem v Roazhon Parku, kde se utká s Rennes.