Legionáři: Černý popáté za 1+1, Mackovy asistence č. 7 a 8. Král a Hašek sestupují

Štěpán Šimůnek

Sezona 2022/23 je ve většině fotbalových lig minulostí. Pro Alexe Krále (25) a Martina Haška (27) skončila zklamáním, protože Schalke po roce opouští Bundesligu a Wisla Plock po sedmi letech Ekstraklasu. Ve Švýcarsku uniklo Luganu o bod předkolo Ligy mistrů, na čemž nic nezměnila ani výhra podpořená dvěma asistencemi Romana Macka (26). Pro Lukáše Horníčka (20) byl poslední zápas ročníku prvním, v němž si za Bragu zachytal v nejvyšší portugalské soutěži. V té nizozemské zapsal Václav Černý (25) z Twente popáté na jaře bilanci 1+1.

West Ham se s ligovou sezonou rozloučil tak, jak ji načal. Porážkou. V Leicesteru po hodině hry nabral dvoubrankovou ztrátu a v závěru už dokázal jen snížit na 1:2. Pro domácí to ale bylo Pyrrhovo vítězství, po triumfu Evertonu jim totiž nestačilo k záchraně v Premier League. Z českého dua tentokrát nastoupil pouze Vladimír Coufal (30), spoluhráčům poslal do vápna tři přesné centry, leč v gól nevyústil žádný. Od Livesportu si vysloužil čistou sedmičku, celkem v ročníku odehrál v lize 27 utkání a vyprodukoval v nich jednu asistenci. V minulé sezoně nasbíral čtyři, rok předtím sedm.

Konečná tabulka Premier League Livesport

Werder si účast v Bundeslize pro příští sezonu zajistil už před časem a nakonec skončil pouhé tři body nad "propastí". Celé jaro bylo v jeho podání mizerné, z 19 zápasů uhrál jen 15 bodů za čtyři vítězství a tři remízy. Jestli se Brémy mohly na něco spolehnout, byly to góly Niclase Fullkruga, jenž jich dal 16 a dělí se o korunu krále ligových střelců s Christopherem Nkunkuem z Lipska, a spolehlivé výkony Jiřího Pavlenky (31). Ten v posledním kole dlouho držel naděje Werderu na zisk bodu ze hřiště Unionu, v 81. minutě ale rozhodl Rani Khedira střelou o tyč o výhře Berlíňanů 1:0, která jim poprvé v historii zajistila Ligu mistrů.

Vlažný vstup způsobený zvykáním si na novou, kvalitnější ligu, solidní jarní část, v níž v domácí soutěži a v evropských pohárech zaznamenal pět gólů a tři asistence, a rozpačitý poslední měsíc, kdy sbíral starty po minutách. Taková byla první sezona Adama Hložka (20) v Leverkusenu, někdejší sparťan ji zakončil 13 odehranými minutami utkání v Bochumi. Bayer prohrál 0:3, ani tak jej ale nemine předkolo Evropské konferenční ligy, za které může děkovat Wolfsburgu. Ten totiž doma nečekaně padl se sestupující Hertou –⁠ kdyby uhrál byť jen remízu, šel by do Evropy on.

Hložkovy sezonní statistiky Livesport

Tomáš Koubek (30) nechyběl v bráně Augsburgu, který se s ročníkem rozloučil třetí porážkou za sebou, tentokrát v Mönchengladbachu 0:2. Hradecký odchovanec v prvním poločase zlikvidoval několik šancí, blýskl se hlavně při střele Floriana Neuhause v úvodu. Proti Borussii, která hrála druhou půli v početní převaze, si připsal pět zákroků a od Livesportu dostal známku 7,1 –⁠ přes sedmičku se dostal počtvrté v řadě. V sezoně odchytal 11 ligových utkání a jedno v domácím poháru, dostal v nich 27 gólů. Bavoři ligu udrželi jen díky tomu, že Suttgart v posledním kole nevyhrál, v opačném případě by šel do baráže.

Ta čeká právě VfB, který uhájil 16. příčku o dva body před Schalke a Horníci tak po roce opouštějí Bundesligu. Aby se v ní udrželi, potřebovali v posledním kole vyhrát na půdě Lipska. Byť šlo o složitý úkol, nebyl celek z Gelsenkirchenu, za který opět odehrál celé utkání Alex Král (25), daleko od úspěchu. Dokázal dotáhnout dvougólovou ztrátu a ještě necelých 10 minut před koncem držel remízu 2:2, jenže domácí v závěru dvakrát udeřili a výhrou 4:2 zpečetili druholigovou budoucnost Schalke. Je pravděpodobné, že s ní Král už nebude spojen. Nejen dle Bildu o něj usiluje Union Berlín.

Nehráli: Patrik Schick (27), Leverkusen, Pavel Kadeřábek (31), Hoffenheim, Lukáš Ambros (18), Wolfsburg

Konečná tabulka Bundesligy Livesport

Fiorentina v předposledním kole Serie A udolala doma AS Řím 2:1, k čemuž solidním výkonem pomohl i Antonín Barák (28). Ten dostal v lize potřetí za sebou šanci v základní sestavě a po měsíci odehrál celé utkání. V 17. minutě se prezentoval pohlednou individuální akcí, střelu mu ale zablokoval protihráč. Od Livesportu obdržel známku 7,1. Fialky mohou litovat bídného vstupu do sezony, v jarní fázi Serie A totiž figurují na sedmém místě, které by je poslalo do pohárů. Jenže skončí nejlépe osmí a evropské soutěže se jich v příštím ročníku týkat nebudou. Tedy pokud nevyhrají EKL, finále proti West Hamu je v Edenu na programu příští středu.

Barákovy sezonní statistiky Livesport

Nehráli: David Zima (22), FC Turín, Lukáš Vorlický (21), Atalanta, Daniel Samek (19), Lecce

Václav Černý dal v závěrečném utkání základní části Eredivisie pečeť na svou nejlepší sezonu kariéry. Proti Ajaxu, v němž fotbalově vyrostl, přihrál při domácím vítězství Twente 3:1 na vítězný gól a ten poslední sám vstřelil. V 51. minutě za stavu 1:1 posadil levačkou ze standardky centr přesně na hlavu Julia Pleguezuela, jenž se trefil k tyči. A čtvrt hodiny před koncem dal příbramský rodák svou dost možná nejpohlednější branku ročníku. Po vyhrané hlavičce spoluhráče postupoval do šestnáctky, kde sice při pokusu o kličku přišel o balon, jenže ten se k němu díky laxnosti obrany soupeře vrátil.

Český křídelník s ním vyběhl z vápna, otočil se a poslal ho pod břevno. Byl to jeho 13. ligový zásah v sezoně, v níž zaznamenal i 11 asistencí a stal se třetím nejproduktivnějším hráčem Eredivisie po Xavim Simonsovi z PSV (19+8) a Dušanu Tadičovi z Ajaxu (11+17). V pěti zápasech zapsal gól a asistenci, v jednom z nich přidal ještě jedno "áčko", pokaždé to bylo v jarní části. Livesport mu za nedělní představení, které ukončil střídáním v nastavení, udělil známku 8,3. Sedmičku dostal Michal Sadílek (23), jenž odehrál celé utkání a dostal žlutou kartu. Twente čeká play off o předkolo EKL, které načne v neděli v Heerenveenu.

Matěj Chaluš (25) má za sebou půlroční působení v Groningenu a těžko s ním může být spokojen. Celek ze severního Nizozemska si už před pár týdny "zajistil" sestup do druhé ligy a někdejší obránce Mladé Boleslavi či Liberce, jenž v Nizozemsku hostuje z Malmö, naskočil jen do poloviny ze 16 utkání a do statistik se zapsal pouze dvěma žlutými kartami. V závěrečném kole, ve kterém Groningen schytal doma debakl 0:5 od Sparty Rotterdam, šel do hry na posledních 27 minut. Za tu dobu přidali hosté další tři góly. Od Livesportu obdržel Chaluš čistou šestku.

Nehrál: Tomáš Hájek (31), Vitesse

Před třemi týdny Braga jasně naznačila, že s Lukášem Horníčkem do budoucna počítá, když s ním prodloužila smlouvu až do roku 2028. A v posledním utkání sezony mu dala podruhé v jeho kariéře ochutnat i ligový zápas. Ten první si brankář reprezentace do 20 let připsal přesně před rokem rovněž v závěrečném kole a odchytal jej celý, tentokrát šel do hry až na závěrečných 19 minut v domácím zápase proti Pacos Ferreira. Braga, která už měla jisté třetí místo a s ním i předkolo LM, tou dobou vedla 3:0 a další gól už nepadl. Horníček dosud kromě dvou ligových zápasů odehrál i dva pohárové, jeden v minulém a druhý v uplynulém ročníku.

Roman Macek si svůj nejproduktivnější zápas schoval na poslední kolo Superligy. V Curychu, kde muselo Lugano vyhrát, aby udrželo naději na účast v předkole Ligy mistrů, nastoupil v základní sestavě a dvěma gólovými přihrávkami pomohl k vítězství 3:2. První zaznamenal za stavu 0:0 v 18. minutě, třetí v nastavení, když utkání spělo k remíze 2:2. Zlínský rodák ve své dosud nejúspěšnější sezoně sice neskóroval, ale posbíral osm asistencí, což je druhý nevyšší počet v týmu a třetí v lize. Za pondělní výkon dostal známku 8,2. Lugano i přes výhru na kýženou druhou příčku nedosáhlo a půjde do předkola Evropské ligy.

O LM si zahraje Servette díky závěrečnému triumfu na hřišti Lucernu. Tomu už o nic nešlo, ze čtvrtého místa desetičlenné tabulky měl zajištěnou účast v bojích o skupinu Evropské konferenční ligy, a i s Martinem Frýdkem (31) v sestavě prohrál 0:1. Sparťanský odchovanec, ohodnocený známkou 7,3, absolvoval celý zápas. To platí pro všech 29 ligových duelů, které v ročníku absolvoval –⁠ s výjimkou srpnového klání se Sionem, ve kterém byl vyloučen. Karet posbíral levý krajní obránce tradičně dost, sedm žlutých a jednu červenou. Ale také byl nebývale produktivní, připsal si tři góly a pět asistencí.

Závěrečné pořadí v horní polovině Superligy Livesport

Slask potřeboval k jistotě udržení Ekstraklasy vyhrát poslední zápas sezony na hřišti Legie, případně získat stejně bodů jako Plock, který se v tabulce nacházel o bod za ním. Vyšla druhá možnost. Vratislavští, za které odehrál 86 minut Petr Schwarz, se sice ve Varšavě brzy ujali vedení, ale domácí ještě do přestávky skóre otočili a ve druhém poločase zpečetili vítězství 3:1. Vzhledem k zaváhání přímého konkurenta v boji o záchranu si však Slask zahraje nejvyšší polskou soutěž i v příští sezoně. Tu uplynulou zakončil Schwarz s bilancí 3+2. Dlužno dodat, že na více než měsíc jej vyřadilo zranění.

Plock, na jehož soupisce scházel Martin Hašek, si rozhodující prohru 0:3 připsal na hřišti Cracovie. Pro domácí, za které jako již tradičně absolvoval plnou minutáž Jakub Jugas (31), to byla první výhra po čtyřech zápasech. Krakovští díky ní v tabulce sice poskočili na šesté místo, ovšem po podařeném podzimu jistě pomýšleli na vyšší patra tabulky. Na jaře však sbírali převážně remízy a porážky a sen o Evropě se jim postupně rozplynul. Jugas v sezoně odehrál 26 utkání a z pozice stopera v nich vyprodukoval gól a asistenci. Jeho sobotní výkon ocenil Livesport známkou 7,4.

Michal Sáček (26) nemusí litovat, že začátkem února vyměnil Spartu za Jagiellonii. Po měsíci sžívání se s novým klubem a jinou soutěží se usadil v základní sestavě, na jaře odehrál 14 zápasů a zaznamenal v nich dvě asistence. To je přesně dvakrát víc, než měl za poslední rok a půl ve svém předchozím působišti. V posledním kole Ekstraklasy však musel vstřebat už pátou porážku, Jagiellonia padla na hřišti Lechu Poznaň 0:2. Sezonu zakončila na 14. místě, což je její nejhorší umístění za posledních 15 let. Sáček za sobotní výkon dostal známku 6,2, nejslabší za své působení v Polsku.

Nehráli: Tomáš Petrášek (31), Raków, Tomáš Pekhart (34), Legia, Martin Hašek (27), Plock, David Jablonský (31), Cracovia, Tomáš Přikryl (30), Jagiellonia, Martin Doležal (33), Zaglebie, Marek Hanousek (31), Widzew