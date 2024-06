Breda se vrací do Eredivisie, Janošek pomohl k postupu z baráže čtyřmi góly

Breda se po pěti letech vrací do nizozemské nejvyšší soutěže. Ve venkovní odvetě finále baráže sice v Excelsioru utrpěla debakl 1:4, v součtu s domácím drtivým vítězstvím 6:2 jí to však na postup stačilo. K postupu do Eredivisie výrazně pomohl i Dominik Janošek (25), který v play off nastřílel čtyři góly a přidal jednu asistenci, celkem ve své první zahraniční sezoně zaznamenal bilanci 15+11 ve 45 zápasech.

Málokdo by po posledním kole druhé nizozemské ligy tipoval, že mezi elitu prokluzne právě NAC Breda. V základní části sezony žluto-černí horko těžko zachránili osmé místo, které jako poslední zaručuje účast v baráži. Na úvod play off navíc narazili na Rodu, které naopak na poslední chvíli utekl přímý postup o patro výš.

Jenže Breda tým z Kerkrade, v jehož dresu se během jarní části osmkrát střelecky prosadil ze Sparty hostující útočník Václav Sejk, dokonale zaskočila. Doma jej i díky dvěma gólům Janoška porazila 3:1 a venku senzačně zvítězila 5:0, když český záložník po přestávce zvyšoval na 2:0 famózní střelou z přímého kopu.

V semifinále Breda odvalila z cesty Emmen (1:1 a 3:0) a zajistila si dvojzápas o postup s Excelsiorem, který se do baráže propadl z 16. místa nejvyšší soutěže. Úvodní finále nabídlo divokou podívanou – v prvním poločase padlo pět gólu, včetně Janoškova z penalty, a červená karta pro hostujícího Lance Duijvestijna.

Druhé dějství dohrávali domácí dokonce proti devíti, přidali další tři branky a výhrou 6:2 si vytvořili luxusní pozici do odvety. Ta se pro NAC vyvíjela strašidelně, Excelsior po přestávce zvyšoval na 4:0 a srovnal tak celkový stav. Jenže v 59. minutě dal gól na 1:4 Casper Staring a hosté už si postup pohlídali.

Nepříliš vydařená základní část tak bude rychle zapomenuta, klub z města z necelými 200 tisíci obyvateli se po pětileté odmlce znovu představí v Eredivisie. Rozhodně v ní má své místo, vždyť v historické tabulce mu náleží deváté místo a v sezoně 2007/08 skončil dokonce třetí.

Důležitým faktorem úspěchu NAC v baráži bylo i domácí prostředí. Fanoušci na stadionu Rata Verlegha s kapacitou 19 tisíc míst vytvářeli bouřlivou atmosféru, která si nezadá s tou v první lize. Ostatně jen 10 klubů v celém Nizozemsku se může chlubit větší arénou.

Janoškovy statistiky v Bredě. Livesport

Breda bude podporu potřebovat i v příští sezoně, kdy se bude měřit s Feyenoordem, PSV, Ajaxem a spol. Být by u toho měl i Janošek, jenž při loňském přestupu z Pardubic podepsal smlouvu do června 2025. I když není vyloučeno, že po nadmíru vydařeném ročníku o něj bude zájem na zvučnějších adresách.