Janošek další výstavní trefou přiblížil Bredu postupu. Docela hezký gól, líčil spokojeně

Jen málo českých fotbalistů se umí opřít do balonu tak, jak to zvládne Dominik Janošek (25). Šikovný střední záložník o tom minulý rok přesvědčil fanoušky v Pardubicích a nyní svůj um ukazuje i v Nizozemsku. Druholigovou Bredu svými parádními kousky táhne za postupem do Eredivisie.

Na jaře se Janoškovi stejně jako celému týmu příliš nedařilo. V základní části druhé nejvyšší soutěže se neprosadil od konce února a Breda i kvůli střeleckému půstu svého nejproduktivnějšího hráče málem přišla o místo zaručující play off o postup do první ligy. Důležitou osmou příčku si pojistila až v posledním kole remízou 1:1 s předposledním Ossem.

V postupových bitvách se celek z jihu Nizozemska dostal zpět na vlnu a ukazuje svou tvář z podzimní části sezony. A lví podíl na tom má Janošek.

Český fotbalista dvěma přesnými zásahy řídil domácí výhru 3:1 a v odvetě gólem na 2:0 dodal klid na kopačky spoluhráčů. Nutno dodat, že jeho trefa z pátečního zápasu opravdu stála za to. Janošek si 20 metrů od branky postavil balon ke standardce, rozběhl se a exkluzivní ranou na brankářovu stranu poslal hostující fanoušky do varu. Míč se v cestě za čáru odrazil od břevna a Janošek mohl slavit jeden z nejhezčích gólů sezony.

"V základní části se mi povedlo něco podobného, tenhle gól je ale mnohem důležitější. Jde o postup do první ligy," líčil v rozhovoru pro nizozemskou mutaci televizní stanice ESPN Janošek. "Přímáky se snažím trénovat každý den. Jsem moc rád, že to vyšlo právě dneska v takhle důležité chvíli."

Janošek přiznal, že se před rozehráním rozhodoval na jakou stranu míč pošle. Nakonec zvolil méně obvyklou variantu. "Většinou se snažím kopat přes zeď, tentokrát jsem ale viděl místo na straně brankáře, tak jsem to zkusil tam. Jsem moc rád, že to zapadlo do branky. Myslím, že to byl docela hezký gól," líčil spokojeně.

Breda v prvním dvojzápase play off porazila Rodu jednoznačně 8:1. Kromě třígólového Janoška se na postupu podílel i bývalý obránce libereckého Slovanu Martin Koscelník, který v odvetě zvýšil na 4:0.

"V obou zápasech jsme hráli opravdu dobře. Před startem play off jsem ani nedoufal, že bychom mohli v součtu vyhrát takovým rozdílem. V celém dvojzápase jsme ukázali skvělý přístup a týmového ducha," uvedl Janošek, jenž v sezoně nasázel už 14 branek, ke kterým přidal deset asistencí.

V průběhu sezony se proto několikrát spekulovalo o tom, jestli mu skvělé výkony nepomohou i k pozvánce do národního týmu. "Na reprezentaci vůbec nemyslím. Snažím se soustředit pouze na to, abychom uspěli s Bredou. Byl jsem sice v širším výběru, ve kterém bylo třeba 35 fotbalistů, ale s tím jak se blíží Euro, se moje nominace dost vzdaluje. Myslím, že moje jméno není na stole," řekl produktivní záložník.

“Dnešní gól se přes sociální sítě k lidem v Česku nejspíš dostane, ale mojí pozici v nároďáku nezmění. V Česku není zvykem povolávat hráče z druhé ligy. Musím zůstat pokorný,” dodal někdejší reprezentant do 21 let.