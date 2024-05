Fenomén Janošek táhne Bredu za postupem. V baráži proti Sejkovi se blýskl parádním gólem

O málokterém přestupu lze konstatovat hned po první sezoně, že se povedl nad očekávání. U Dominika Janoška (25) tohle platí. Krok do druhé nizozemské ligy se ukázal jako téměř dokonalý. Je nejproduktivnějším hráčem NAC Breda, navíc ji táhne v baráži směrem do první ligy. Co víc si přát?

Janošek měl parádní vstup do sezony a ve skvělých výkonech pokračoval i v jejím průběhu. Spokojenost panovala na obou stranách. Navíc Čech své výkony šroubuje nahoru, vše dokáže podpořit i skvělými čísly. Naposledy v pondělí, kdy v úvodním duelu play off o Eredivisie vstřelil Rodě Kerkrade, po základní části soutěže třetímu týmu tabulky, dvě branky. Nejprve proměnil penaltu a o pár minut později se za vápnem opřel do míče a ten málem protrhl síť. Nesmírně těžký kop zvládl dokonale.

Třináct vstřelených branek z českého záložníka udělal nejlepšího střelce týmu. Janošek je navíc s deseti asistencemi i nejlepším nahravačem ambiciózního celku. V Bredě si ho zamilovali a tamní deník komentoval pondělní výkon titulkem "Fenomén Janošek“.

Statistiky Dominika Janoška Livesport

"Krásný večer. Konečně jsme hráli jako tým, spolu," radoval se český záložník. Narážel přitom na špatnou formu před play off, kdy Breda z osmi utkání vytěžila jen sedm bodů a do play off o elitní ligu postoupila z posledního možného místa.

"Výsledek mohl být ještě lepší, třeba 4:0. To je škoda. Gól Rody byl ale nádherný, to musím uznat. Náskok dvou branek může být ošidný, musíme dát pozor. Vidíme se v pátek," hercoval ještě fanoušky.

Zcela logicky se nabízí myšlenka, co přijde během léta. Pokud se Breda neprobojuje do první nizozemské ligy, dá se čekat, že by z Eredivisie mohlo přijít laso. O pozornost si jistě říká v konkurenčních ligách. O Bredě se tam dobře ví. Loni do belgického Leuvenu přestoupil za 1,2 milionu eur Ezechiel Banzuzi, v roce 2021 lovila v tomto klubu Boloňa a Heerenveen, které utratily dohromady 1,5 milionu eur. Rok předtím si na jihu Nizozemska vyhlédl posilu dokonce anglický Brighton.

Na tyhle myšlenky je ale ještě brzy. Janošek má v hlavě jen páteční odvetu s Rodou, v níž ze Sparty hostuje Václav Sejk. Jak ukázal, pro Bredu může být na cestě do ligy klíčovým hráčem.