Legionáři: Góly v Anglii a v Německu, první body v USA i dvě asistence v honbě za titulem

Patrik Schick (28) pomohl Leverkusenu brankou k vítězství a zaokrouhlení série neporazitelnosti na 50 zápasů, v Bundeslize se bilancí 1+1 blýskl i Pavel Kadeřábek (32). Tomáš Souček (29) po více než dvou měsících skóroval v Premier League, Pavel Bucha (26) a Tomáš Ostrák (24) zaznamenali asistence v americké MLS. Petr Schwarz (32) podpořil výhru o titul bojujícího Slasku dvěma gólovými přihrávkami a Tomáš Vaclík (35) vychytal ve Španělsku další nulu. Jak se vedlo dalším legionářům?

West Ham sice v posledním domácím utkání sezony s Lutonem brzy prohrával, ale otočil na 3:1 a ukončil naděje Kloboučníků na setrvání v nejvyšší anglické soutěži. Pod výhru, která byla pro Kladiváře první po šestizápasovém půstu, se vítěznou brankou podepsal Tomáš Souček. V 65. minutě se k němu na hranici šestnáctky odrazil balon, kapitán národního týmu se do něj opřel levačkou a trefil se k tyči. Dokonal obrat na 2:1 a zaznamenal za Hammers pátý vítězný gól v ročníku, což je nejvíc od počinu Kevina Nolana ze sezony 2012/13.

V sobotu hrál reprezentační kapitán až do konce a dostal známku 8.2, druhou nejvyšší v zápase. Vidět byl rovněž Vladimír Coufal, jenž pasem na Jarroda Bowena nastartoval akci před prvním domácím gólem. Ještě předtím oslovil chytrou přihrávkou Mohammeda Kuduse, který však přestřelil. I rodák z Ludgeřovic odehrál celý zápas a ohodnocen byl známkou 7.8. West Ham už na poháry nedosáhne, nicméně o motivaci má postaráno. V posledním kole totiž jede na Etihad Stadium, kde v případě úspěchu může zamíchat bojem o titul.

Brankářskou jedničku Augsburgu Finna Dahmena vyřadilo zranění, a tak dostal podruhé za sebou šanci Tomáš Koubek. V domácím střetu se Stuttgartem byl v permanenci, šlo na něj sedm střel a pustil jedinou. V první půli vytáhl střelu Denize Undava a poté vytěsnil na tyč ránu Jamieho Lewelinga. Při gólu na něj krátce po přestávce Serhou Guirassy postupoval sám. Za výkon po porážce 0:1, která pro bavorský celek znamená konec nadějí na poháry, byl Koubek Livesportem ohodnocen známkou 7.2 a magazín Kicker jej zařadil do sestavy kola.

Před dvěma týdny odehrál Tomáš Čvančara přes hodinu, v minulém kole poločas a tentokrát se musel spokojit s porcí závěrečných 34 minut zápasu Mönchengladbachu s Frankfurtem. Krátce po příchodu na hřiště se uvolnil přes protihráče a vyslal pěknou střelu, která však proletěla kousek vedle pravé tyče. Domácí proti o poháry bojujícímu favoritovi ubránili remízu 1:1 a díky dalšímu zaváhání Unionu Berlín získali jistotu záchrany mezi německou elitou. Český forvard, který zůstává na budesligové bilanci 4+1 ze 20 utkání, dostal známku 6.6.

Čvančarovy statistiky proti Frankfurtu. Opta by Stats Perform / AFP

Podruhé v řadě se v zápase Wolfsburgu objevil Václav Černý, na trávník Allianz Areny vyběhl v 79. minutě. Bayern si tou dobou hlídal vedení 2:0, které držel už od 13. minuty. Český křídelník zaznamenal šest přesných přihrávek, k zakončení se nedostal a ve statitistikách mu nadále svítí čtyři bundesligové góly. Vlci tak nepokazili úspěšnou domácí rozlučku trenéra Thomase Tuchela a se sezonou, jíž mohou zakončit přinejlepším na devátém místě tabulky, se rozloučí domácím utkáním s Mohučí. Černý byl za nedělní epizodu ohodnocen známkou 6.3.

Pavel Kadeřábek přispěl k venkovní demolici sestupujícího Darmstadtu 6:0 gólem a asistencí, bilanci si vylepšil na 3+4 a přiblížil se svému nejproduktivnějšímu bundesligovému ročníku 2019/20 (2+7). Hoffe vedli v šesté minutě už o dva góly poté, co český wingback vybídl přihrávkou Maximiliana Beiera, jenž se nemýlil. Ve 22. minutě zvyšoval Kadeřábek na 3:0, když se dostal díky preciznímu prvnímu dotyku před obránce do vápna a z úhlu zavěsil. Pro sparťanského odchovance to byla v Německu 12. ligová trefa, asistencí má na kontě 31.

V neděli odehrál celé utkání, odnesl si hodnocení 8.1 a stejně jako Koubek byl Kickerem zařazen do ideální sestavy 36. kola. David Jurásek naskočil do hry v 72. minutě a krátce poté dal gól, který však neplatil kvůli ofsajdu. Ohodnocen byl známkou 6.3. Hoffenheim zvítězil po dvou zápasech a kolo před koncem se drží o bod před Freiburgem na sedmém místě tabulky, které zajišťuje kvalifikaci o Evropskou konferenční ligu. V závěrečném duelu sezony však budou mít svěřenci trenéra Matarazza mimořádně těžkou šichtu, přivítají totiž Bayern.

Podruhé v řadě a posedmé v sezoně skóroval v Bundeslize Patrik Schick V Bochumi se ve 23. minutě ještě zastřeloval, když hlavičkou z malého vápna minul pravou tyč. Před přestávkou už otevřel skóre, po přihrávce Arthura se trefil se z úrovně penalty z voleje k tyči. Leverkusen, který hrál od 15. minuty proti deseti, zvítězil 5:0 a vylepšil rekordní sérii bez porážky na 50 utkání. Schick odehrál 69 minut a než pustil na trávník Amine Adliho, vyprodukoval pět střel, rozdal 14 přihrávek a vyhrál tři osobní souboje. Ohodnocen byl známkou 7.3.

Nehráli: Alex Král, Union Berlín, Jiří Pavlenka, Brémy, Adam Hložek a Matěj Kovář, Leverkusen

Twente doma v předposledním utkání sezony rozmetalo Volendam 7:2 a nadále míří za třetím místem a tím i do play off o Ligu mistrů. Na čtvrtý AZ Alkmaar má celek z Enschede náskok dvou bodů a o gól lepší rozdíl skóre, které v Nizozemsku o konečném umístění rozhoduje. V závěrečném duelu ve Zwolle by tak Michalu Sadílkovi a spol. mohla stačit remíza. V neděli se reprezentační záložník do statistik produktivity nezapsal, nejblíž gólu byl ve 29. minutě, kdy jeho přízemní střelu ze střední vzdálenosti lapil brankář. Sadílek odehrál 80 minut a dostal známku 6.8.

V předposledním zápase ročníku utrpěl Feyenoord, který má jisté druhé místo a přímý postup do Ligy mistrů, druhou porážku v sezoně. V Nijmegenu dvakrát ztratil vedení a padl 2:3. Potřetí v řadě zasáhl do hry Ondřej Lingr, jako již tradičně to bylo až v závěru. Tentokrát vystřídal v 68. minutě Marcose Lópeze a ihned poté se ocitl v šanci, když ve vápně obral o balon protihráče, zakončil ovšem vedle levé tyče. Na premiérový start v základní sestavě má host ze Slavie, jenž byl oceněn známkou 6.5, už jen jeden pokus. Feyenoord v závěrečném kole Eredivisie hostí Excelsior.

Výběr z dalších soutěží

Petr Schwarz orámoval asistencemi výhru 4:0 nad Cracovií, po níž Slask nadále ztrácí dva body na lídra tabulky Jagiellonii. Český záložník ve druhé minutě posadil z rohu balon na hlavu zakončujícího Simeona Petrova a v 88. vyslal odkopem do brejku Mateusze Zukowského, jenž se nemýlil. Schwarz odehrál celý zápas a dostal známku 7.9.

Tomáš Ostrák zapsal první gólovou přihrávku v sezoně hrané v MLS systémem jaro-podzim. Šlo nicméně o druhou asistenci, které se v nejvyšší soutěži v USA oficiálně zaznamenávají. St. Louis City i díky příspěvku českého sdředopolaře, jenž odehrál 88 minut a ohodnocen byl známkou 6.8, zvítězilo doma nad Chicago Fire 3:1.

Pavel Bucha byl v 74. minutě zápasu FC Cincinnati na hřišti Columbus Crew autorem předfinální přihrávky před úvodní brankou a za další dvě minuty šikovně uvolnil Luciana Acostu, který zvýšil na 2:0. Hosté nakonec zvítězili 2:1 a Bucha, jenž má po přestupu z Plzně na kontě bilanci 0+3, odehrál celé utkání a ohodnocen byl známkou 7.6.

Tomáš Vaclík vychytal čisté konto podruhé v řadě a počtvrté z posledních pěti zápasů. Albacete i díky třem zákrokům českého gólmana, jenž byl ohodnocen známkou 7.2, přetlačilo doma Leganes 1:0 a natáhlo sérii výher na pět utkání. V tabulce La Ligy 2 má před závěrečnými třemi zápasy sedmibodový náskok na sestupové pásmo.

Jaroslav Navrátil se za Kisvardu prosadil podruhé za sebou, v nastavení první půle utkání s celkem Mezokovesd-Zsory přihrál na gól na 4:0. Domácí v závěru inkasovali třikrát v rozmezí šesti minut, výhru 4:3 ale uhájili. Před posledním kolem nicméně už mají jistotu sestupu z první ligy. Navrátil odehrál 70 minut a dostal známku 7.2.

Očima Jana Morávka

"Tomáš Souček v Premier League nastřílel sedm branek, což je stejně jako má třeba opěvovaný Rodri z Manchesteru City či Declan Rice z Arsenalu. Je druhým nejlepším střelcem West Hamu, což je na defenzivního záložníka velmi dobrý počin. Bruno Guimaraes z Newcastlu má o gól méně. Kolem Tomáše jsou obrovská jména, která mají třikrát větší hodnotu. Takže i když měl Suk slabší zápasy, pořád se jedná o skvělý počin, za který si zaslouží velký respekt. Možná si nasadil laťku vysoko, když dal v první sezoně deset branek.

To se překonává těžce, ale je dobře, že si na Ostrovech drží konstantní výkonnost. Navíc má v této sezoně už pět vítězných branek, což se hráči Kladivářů naposledy povedlo před jedenácti lety. Neskutečný počin. Je super vstřelit třeba sedm branek, když šest z nich je na 3:0, ale vítězné trefy, o kterých se bavíme, a které vedou k bodům, jsou daleko cennější. A myslím si, že si toho všímají i fanoušci. Každopádně jsem zvědavý, co bude s West Hamem v létě. Odejdou nějací hráči, přijde nový trenér… V klubu bude asi dost změn."