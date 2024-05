Sejkova Roda o postup do Eredivisie zabojuje v play off. V Groningenu slavil i Robben

Český reprezentant do 21 let Václav Sejk v dresu Rody Kerkrade zatím postup do nejvyšší nizozemské soutěže slavit nemůže. Jeho tým prohrál v závěrečném kole soutěže klíčový duel v Groningenu 0:2 a čeká ho play off. Rodě přitom stačila k přímému postupu i remíza. Sejk odehrál celý zápas.

Groningen, který byl v úvodu sezony po dvanácti kolech až čtrnáctý, ale v závěru soutěže neprohrál v patnácti duelech v řadě, poprvé udeřil sedm minut před poločasem po centru do pokutového území a přesně hlavičce.

Podruhé si pak defenziva Sejkova týmu vybrala slabší chvilku pár minut po přestávce, kdy domácí skórovali do prázdné branky a stadion šílel nadšením. Groningen, který v poslední době sází na své odchovance a v jehož ofenzivě září Romano Postema, Thom van Bergen, Luciano Valente a Jorg Schreuders, se tak po roce vrací mezi nizozemskou elitu. Roda Kerkrade, která šla do duelu v lepší výchozí pozici, protože měla o tři body více, skončila po porážce nakonec na třetím místě a musí do play off.

V hledišti slavil postup i legendární Nizozemec Arjen Robben, který v klubu začínal i končil kariéru. S úsměvem pak sledoval, jak po závěrečném hvizdu fanoušci zaplavili hřiště a bujaře oslavovali postup, hráči poraženého týmu se naopak zklamaně pakovali do kabin.

Na týmu jako by ležel týden starý průšvih. Tehdy už hráči i fanoušci Rody oslavovali postup. Doma tým porazil Cambuur a blížící se prohra Groningenu v souběžně hraném utkání jim zajišťovala posun mezi elitu. Že Groningen prohrává potvrdil fanouškům i hlasatel na stadionu, což odstartovalo bujaré veselí. Jenže konkurent v boji o postup v 95. minutě vyrovnal a z oslav v mžiku nebylo nic.

Následně hlasatel chyboval, když oznámil, že Groningen inkasoval branku na 2:3, slavilo se tedy znovu. Rychle se však ukázalo, že jde o mylnou informaci a duel skončil nerozhodně 2:2, z oslav tedy definitivně nebylo nic. A po pátečním selhání musí Roda zabojovat o postup v play off.