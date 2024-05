Jih proti Severu o Eredivisie. Sejk uprostřed boje bývalých velkoklubů v posledním kole

V pátek je na programu obří duel ve druhé nizozemské lize. V Groningenu, největším městě na severu Nizozemska, se v posledním kole utkají o postup do Eredivisie kluby FC Groningen a Roda JC Kerkrade. Oba touží po návratu do soutěže, do které určitě patří, radost ale bude mít jen jeden.

FC Groningen hraje ve druhé lize teprve rok, ale chce ji co nejdříve opustit. Nejen proto, že tam velikostí a rozpočtem kolem 22 milionů eur (cca 550 milionů korun) nepatří, ale také proto, že je ve hře několik zájmů. Pokud Groningen nepostoupí, pravděpodobně bude jeho propad ještě pokračovat. Peněz na utrácení bude prostě méně. Zaměstnanci budou muset být propuštěni a platy půjdou dolů.

Nikdo nečekal, že tato situace nastane. Přesto klub z univerzitního města Groningen loni v květnu sestoupil, což byla tragédie, za kterou nesl odpovědnost zejména technický ředitel Mark-Jan Fledderus, bývalý hráč Groningenu i Roda JC.

Ještě před osmi lety, 3. května 2015, vyhrál Groningen finále nizozemského poháru, díky čemuž si zahrál Evropskou ligu proti Olympique Marseille, SC Braga a Slovanu Liberec. Na začátku tohoto století hrál Groningen velké evropské zápasy také proti Fiorentině a Partizanu Bělehrad a v 80. letech minulého století klub vedený obráncem Ronaldem Koemanem, současným reprezentačním trenérem "Oranje", zaznamenal velké úspěchy mimo jiné proti Atlétiku Madrid.

V letech před sestupem do druhé ligy se Groningen často umisťoval na 5. až 8. místě Eredivisie, díky čemuž se pravidelně účastnil play off o evropské poháry. A taky vychoval velká jména...

Například Virgil van Dijk hrál v zelenobílém dresu v letech 2010 až 2013. Arjen Robben se do klubu, kde začala jeho velká kariéra, vrátil během sezony ovlivněné pandemií koronaviru, aby odehrál ještě jednu sezonu a v těžkých časech povzbudil svou dětskou lásku. Kromě již zmíněného Ronalda Koemana se v "Pýše severu" prosadili také Luis Suárez, Dušan Tadič nebo Filip Kostič.

Teď klub pod vedením kouče Dicka Lukkiena (který byl dříve asistentem trenéra během finále poháru v roce 2015) sází na odchovance. Díky tomu zvládl zvrátit nepříznivou sezonu. Na jejím začátku byl po 12 zápasech na 14. místě a ani se nemyslelo na to, že by se mohl podívat alespoň do play off o postup. Teď je situace úplně jiná, Groningen táhne 14 zápasů dlouhou sérii neporazitelnosti, z posledních 25 utkání padl jedinkrát. Ofenzivu táhnou čtyři mladí hladoví psi Romano Postema, Thom van Bergen, Luciano Valente a Jorg Schreuders - všichni jsou odchovanci Groningenu. Stejně jako kapitán Leandro Bacuna, mimo jiného bývalý hráč Aston Villy.

Do Eredivisie přímo postupují dva nejlepší týmy. Willem II z Tilburgu to již dokázal, takže zbývající los připadne Groningenu, nebo Roda JC Kerkrade. Poražený skončí třetí a bude muset hrát play off. Roda má o tři body více a je na 75 bodech, ale Groningen má mnohem lepší rozdíl skóre. Roda tedy potřebuje remízu, Groningen musí doma vyhrát.

Předčasná oslava

Hráči i fanoušci Rody si minulý týden v předposledním kole mysleli, že už postoupili. Doma vyhráli 2:0 nad SC Cambuur a prohra Groningenu v souběžně hraném utkání by jim zajistila postup do Eredivisie. Groningen ještě v 90. minutě prohrával v Telstaru 0:1 a fanoušci Rody tak vběhli na hřiště svého stadionu oslavovat. V 95. minutě však Van Bergen vstřelil vyrovnávací gól Groningenu.

Aby toho nebylo málo, reproduktor na stadionu Roda volal, že skóre je 2:1 pro Telstar, takže si příznivci podruhé během pár minut mysleli, že postoupili. Ukázalo se však, že šlo o chybu v aplikaci Unibet, protože žádný druhý gól Telstaru nepadl. Groningen díky remíze rozhodl, že postupujícího určí až vzájemný boj v posledním kole.

Roda JC tak zatím čeká. Celek z Kerkrade v provincii Limburg se v posledních letech stal tím, čemu se chce Groningen vyhnout: klubem na okraji. Už od sezony 2013/14 to v klubu vypadá velmi neutěšeně. Tehdy klub poprvé ve historii sestoupil do druhé ligy. Hned v dalším roce se vrátil prostřednictvím play off, pak se však věci opět rychle zvrtly.

V sezoně 2016/17 skončila Roda JC na 17. místě a musela hrát baráž. V té dvakrát prohrála s Almere City, což způsobilo další sestup. Ten už byl vážnější, Rode se dodnes nepodařilo postoupit zpět. Jejich stadion Parkstad Limburg, který pojme 20 tisíc diváků, začal vypadat stále prázdněji. Klíčový zápas s Cambuurem minulý týden byl prvním vyprodaným utkáním po mnoha letech.

Fanouškům se nelze moc divit. Vždyť Roda byla kdysi velkoklubem, který ještě v roce 2002 hrál evropské poháry. Dne 28. února 2002 se v osmifinále Poháru UEFA utkali s italskými velikány, v jejichž týmu byli mimo jiné Rui Costa a Andrea Pirlo. Doma prohráli nešťastně 0:1 kvůli gólu vstřelenému z ofsajdu a venku na San Siru zázračně zvítězili 1:0 a padli až po penaltách. Doby, kdy žluto-černí proháněli evropské giganty, jsou už ale dlouho pryč.

Nyní mají konečně šanci se vrátit mezi elitu. Na základě této sezony by to byl postup zasloužený. Už od prvního kola byli nejhůře druzí v tabulce. Pod vedením bývalého hráče Base Sibuma odvedli kus práce - zatímco rival Groningen je ve druhé lize zdaleko nejbohatší, Roda nepatří rozpočtem ani do první pěty. S hráči jako je osmigólový host ze Sparty Václav Sejk, záložník s bilancí 12+8 Walid Ould Chikh a brankář Calvin Raatsie vznikla nová Roda. Jeden z nejstabilnějších týmů v lize, který v sezoně prohrál jen čtyřikrát.

Poslední den ho čeká největší výzva. Na vyprodaném stadionu Groningenu před 22 550 fanoušky (z toho je 1068 hostujících) se hraje o hodně. Dva velké kluby s ohromnými fanouškovskými základnami, které by se rády vrátily do nejvyšší soutěže. Kupředu je žene ohromná podpora - jen na posledním tréninku Groningenu bylo kolem 2 000 fanoušků, na tréninku Rody ještě o tisíc více.

Vrátí se Groningen po velkém obratu sezony do Eredivisie, nebo bude Roda JC slavit comeback, po kterém touží sedm let? Sever proti jihu, zeleno-bílí proti žluto-černým. Výkop je v pátek večer ve 20 hodin v Groningenu.