Pořadatel skluzem málem ukončil Moratovi reprezentační kariéru. Bylo to na žlutou, smál se trenér

Zranění při oslavách? Není to zrovna obvyklé, ale občas k němu dojde. Téměř výhradně si ho ale způsobí fotbalisté sami, nebo s nechtěným přispěním spoluhráčů. Kapitána španělské reprezentace Álvara Moratu (31) ale před finále Eura málem vyřadil ze hry jeden z pořadatelů.

Španělé v semifinále otočili zápas s Francií a po výhře 2:1 se po 12 letech dostali do finále evropského šampionátu. U Moraty ale radost z postupu rychle vystřídaly obavy.

Na pozápasovou děkovačku u jedné z tribun vnikl neukázněný fanoušek, který chtěl zblízka poděkovat španělským hrdinům. Pořadatelská služba se ho okamžitě vydala zpacifikovat, jeden z jejích členů ale při zásahu podklouzl a nešťastně "fauloval" španělského kapitána.

Nešetrný skluz na stojnou nohu odneslo Moratovo koleno, které se dostalo do velice nepřirozené polohy. Fotbalista, který má v plánu po turnaji ukončit reprezentační kariéru, okamžitě zkoprněl a začal zkoušet, co jeho koleno vydrží.

"Myslím si, že to není nic vážného, ale musíme počkat, jak bude situace vypadat ve středu. Má nějakou ránu a bolí ho to. Doufáme, že to nic neznamená," řekl bezprostředně po utkání španělský trenér Luis de la Fuente.

Ten na Moratu sází za všech okolností. Svěřil mu kapitánskou pásku a kromě posledního zápasu ve skupině proti Albánii, ve kterém už Španělé o nic nehráli, ho vždy poslal na hřiště od úvodního hvizdu.

Sestřih zápasu Španělsko – Francie. Česká televize

Ve středu dopoledne si proto mohl oddechnout a celou situaci okomentovat ve výrazně uvolněnějším duchu. "Byl to faul na žlutou, víc bych to ale nechtěl rozebírat," řekl s dodatkem, že zranění by nemělo ohrozit Moratovu účast ve finále.

Jednatřicetiletý útočník tak může dál snít o tom, že se s červeno-žlutým dresem La Roji rozloučí jako kapitán mistrů Evropy. Předčasný konec po nešťastné kolizi by mu určitě nepřáli ani španělští fanoušci, kteří ho dlouhodobě nemají příliš v lásce.