Mbappé s Griezmannem nehráli tak dobře, jak je zvykem, řekl Deschamps a vyřazení vzal na sebe

Chybějící důraz před bránou stál Francii postup do finále Eura, řekl po úterní prohře se Španělskem trenér Didier Deschamps (55). Francouzi sice konečně skórovali ze hry, avšak zásah Randala Kolo Muaniho v deváté minutě k bojům o titul nestačil. Dalším důvodem neúspěchu může být nepřesvědčivý výkon dvou tahounů týmu Kyliana Mbappého (25) a Antoina Griezmanna (33). Podle Deschampse nehráli na 100 % svých možností.

Francouzi na turnaji v šesti zápasech vstřelili čtyři góly, přičemž trefa Randala Kolo Muaniho byla po dvou vlastních gólech a penaltě první, kterou dali ze hry. Špatná koncovka, která byla zjevná především u kapitána Kyliana Mbappého, jenž po zlomenině nosu nebyl ve formě, se nakonec stala Francouzům osudnou.

"Já jsem ten, kdo musí převzít odpovědnost," řekl Deschamps po otázkách na špatnou formu Mbappého a Griezmanna, dalšího klíčového hráče Les Bleus.

"Ani my jsme neměli k dispozici všechny útočné zbraně, museli jsme se z různých důvodů přizpůsobit. Tato dvojice nehrála tak dobře, jako je zvykem, nebo na 100 % svých možností, jelikož za sebou mají dlouhé sezony a bylo pro ně těžké se prosadit," pokračoval Deschamps na tiskové konferenci o dvojici Mbappé - Griezmann.

"Hráli jsme proti velmi dobrému celku. Ten potvrdil veškerý potenciál, který ukázal v předchozích zápasech. Proti soupeři, který kontroloval hru, jsme mohli některé věci udělat lépe. Bojovali jsme až do konce, ale také jsme měli své limity, a to z různých důvodů. Byl to šestý zápas, takže jsme možná měli trochu méně energie," dodal Deschamps.

Mbappé na seminifále odhodil masku, dle Deschampse s povolením francouzských lékařů. Tu používal od návratu po zlomenině nosu. Suvenýr z turnaje získal na úvodním zápase proti Rakousku. Mbappé si stěžoval, že ho maska dráždí, brání mu ve výhledu a udržuje se pod ní pot.