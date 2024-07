Anglie v semifinále Eura vyzve Nizozemsko, na vítěze čeká druhé finále v historii

Souboj Nizozemska s Anglií určí druhého finalistu mistrovství Evropy. Mírným favoritem je navzdory dosavadním rozpačitým výkonům na turnaji výběr Albionu, který může jako čtvrtý tým v historii projít na kontinentálním šampionátu do souboje o zlato podruhé za sebou. Oba celky budou v Dortmundu usilovat o druhou účast ve finále Eura a vylepšení nepříznivé bilance ze semifinálových zápasů. Postupující se v neděli utká o zlato se Španělskem, které si v úterý poradilo Francií.

Angličané byli před turnajem hlavním favoritem na zlato, za dosavadní výkony ale sklízejí kritiku. V pěti zápasech sice ještě neprohráli, ale jen jednou zvítězili v základní době. V osmifinále porazili Slovensko 2:1 po prodloužení a ve čtvrtfinále Švýcarsko až v penaltovém rozstřelu po remíze 1:1. V obou duelech svěřenci trenéra Garetha Southgatea až v závěru dotáhli nepříznivé skóre.

Nizozemci po porážce 2:3 s Rakouskem, která je odsunula na třetí místo ve skupině, ve vyřazovací části dvakrát zvítězili už po 90 minutách. V osmifinále porazili Rumunsko hladce 3:0 a o kolo dál přemožitele českého celku ze základní fáze Turecko po obratu 2:1.

Preview utkání Nizozemsko – Anglie. Livesport

"Proti Švýcarsku to byl náš nejlepší výkon na turnaji. Náš tým je od začátku pod obrovským tlakem, ale dokáže se s tím vyrovnat. Není pochyb o tom, že Nizozemci mají větší kvalitu než týmy, se kterými jsme hráli dosud. Budeme také mít menší prostor pro chyby," řekl Southgate.

Angličané navzdory rozpačitým výkonům natáhli sérii bez porážky na 13 soutěžních zápasů a na Euru v základní době neprohráli 12 duelů po sobě. Pokud přes Nizozemsko projdou, jako teprve čtvrtý tým po Německu, Sovětském svazu a Španělsku obhájí na kontinentálním šampionátu finálovou účast. Před třemi lety v souboji o vítěznou trofej na domácí půdě podlehli na penalty Itálii a prodloužili čekání na své druhé velké zlato v historii, trvající od triumfu na mistrovství světa v roce 1966.

Výběr Albionu pod Southgatem na závěrečných turnajích dosáhl na semifinále potřetí ze čtyř pokusů, mezi nejlepší čtyřku se dostal i na světovém šampionátu před šesti lety. V bojích o finále na Euru se ale Angličanům celkově příliš nedaří. Uspěli jen před třemi lety, předtím dvakrát semifinále prohráli.

Vzájemné zápasy Nizozemska a Anglie. Livesport

"Jsme ve třetím semifinále ze čtyř pokusů, ale tím rozhodně nechceme končit. Ještě nikdy jsme nehráli finále mimo Anglii a nikdy jsme nevyhráli Euro. To jsou dva kousky historie, které bychom rádi zapsali," prohlásil Southgate.

Nizozemci mají ještě horší semifinálovou bilanci. Mezi nejlepší čtveřici se na mistrovství Evropy dostali pošesté a uspět dokázali jen v roce 1988, kdy shodou okolností rovněž na turnaji v Německu získali své dosud jediné velké zlato. Oranje čeká první semifinále na Euru po 20 letech, mezitím si ho v letech 2010 a 2014 zahráli na světovém šampionátu.

"Pro celý národ je to něco výjimečného. Jsme malá země a jsme v semifinále s Anglií, Francií a Španělskem. Jsme opravdu hrdí na to, že budeme hrát o finále. Anglie má výborné hráče, ale to my také. Hrajeme v Dortmundu na jednom z nejkrásnějších stadionů, navíc je to blízko Nizozemska, to bude taky hrát roli," mínil trenér Ronald Koeman, který jako obránce nechyběl u dosud jediného zlata pro Oranje před 36 lety.

Pravděpodobnost vítězství druhého semifinále Eura. Livesport

Nizozemsko prohrálo jediný z posledních devíti vzájemných zápasů a ve třech z minulých čtyř utkání Anglii porazilo. Přesto ho bookmakeři pasovali do role největšího outsidera ze zbylých čtyř celků v turnaji. Na Euru se týmy dosud utkaly dvakrát, v roce 1988 zvítězili Oranje 3:1, o osm let později pak Albion 4:1.

"Víme, jak Angličany kritizují v médiích, ale jsou v semifinále, což ukazuje jejich kvalitu. Hrají spíše defenzivně. Věříme, že budeme více držet míč, takže Angličané budou muset běhat. Čekám utkání s vysokou intenzitou," řekl obránce Tottenhamu Micky van de Ven, jeden ze sedmi nizozemských hráčů působících v anglické lize.