Zaskočí Holeš ve středu zálohy za Sadílka? Uvidíme, já se beru jako stoper, usmál se

Podle Tomáše Holeše (31) podal národní tým v generálce na Euro nejlepší letošní výkon co se výstavby hry týká. Odchovanec Hradce Králové, který měl na utkání se Severní Makedonií (2:1) v hledišti tamního nového stadionu členy rodiny i spoustu známých, připustil, že domácí měli na hřišti trochu nervy z neustálého zdržování soupeře.

Čtvrtý zápas pod vedením trenéra Ivana Haška přinesl čtvrtou výhru a národní tým odletí na šampionát posílen vítěznou sérií. "Byl to náš nejlepší zápas ve výstavbě hry. Dokázali jsme se přes soupeře dostat až k vápnu. Tam to ale bylo slabší, nedokázali jsme se propracovat k větší šanci. Z naší strany to byl odbojovaný zápas a jsem rád, že jsme ho dotáhli do vítězného konce," řekl Holeš po utkání.

Nepříjemné podle něj bylo neustále zdržování soupeře. "Zápas jsme chtěli držet v tempu, aby Makedonci byli zavaření a nám se otevíraly prostory. Oni to ale kouskovali, polehávali. Ale je možné, že nás něco podobného čeká v utkáních s Gruzií nebo Tureckem. Aspoň jsme si to vyzkoušeli. Na hřišti jsme z toho měli trochu nervy. Před každým zápasem si připomínáme disciplínu, že nesmíme dostávat žluté karty. Dodržujeme to. Jsme dobře nastavení," vyzdvihl obránce Slavie.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Se spoluhráči doufá, že na šampionátu se bude podobné zdržování více postihovat. "Dostali jsme od UEFA školení, že rozhodčí budou polehávání trestat žlutými kartami. Kdyby dneska dostal jejich gólman napomenutí dřív, věci by to prospělo. Snad to bude na Euru přísnější."

Stoperská trojice byla složena z hráčů tří nejlepších českých klubů. Vedle Holeše se v ní představil sparťan Ladislav Krejčí a plzeňský Robin Hranáč. "Máte pravdu, že jsme všichni z top trojky. S klukama se hodně bavíme na tréninku. Jsme všichni dost zkušení. I Robin, který je sice mladší, ale už toho s Viktorkou odehrál dost. Dokážeme si vyhovět, hlavní je komunikace," řekl rodák z Nového Města na Moravě.

Původem je Holeš záložník, takže by mohl být alternativou ve středu pole za zraněného Michala Sadílka, který o šampionát přišel. "Ještě jsme se o tom nebavili. Trenéři to budou řešit až v příštích dnech. Uvidíme. Já sebe beru jako stopera," usmál se.

Po dvou dnech volna národní tým ve čtvrtek vyrazí do dějiště šampionátu, kde v úvodu narazí na favorizované Portugalsko. "S Portugalci nás čeká úplně něco jiného. Ale podobný zápas jako proti Makedonii může přijít s Gruzií. Proto je dobře, že jsme si to vyzkoušeli. Do plné obrany je vždycky nejtěžší hrát. Proti Portugalsku nám může vyhovovat blok a hrát víc na brejky, protože v týmu máme dostatek rychlostních hráčů," dodal Holeš.