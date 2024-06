Prostor Jana Morávka: Snad Hašek hodnotil generálku v kabině jinak. Česku chybí odvaha i nápad

Česká reprezentace má za sebou generálku na Euro v Německu. Příští zastávkou je Hamburk, kde bude mít národní tým základnu, a následně už ostrý start v Lipsku proti Portugalsku. V jakém stavu výběr trenéra Ivana Haška do šampionátu půjde? O tom jsem se rozepsal v Europrostoru Jana Morávka.

V první řadě musím zmínit, že všechny reprezentace řeší před odjezdem na Euro svoje problémy, ať už jsou to zranění či výsledky. Je potřeba si říct, že zápasy těsně před startem evropského šampionátu mohou být matoucí. Často je kladen důraz na to, aby se hráči především nezranili. Nicméně už v těchto zápasech by měly být vidět prvky a úmysly, se kterými se tým bude chtít prezentovat na turnaji.

V české generálce proti Severní Makedonii jsem toho ale moc neviděl, což zvyšuje moji zvědavost, na to, jakým stylem se budeme chtít v Německu předvést. Makedonci měli pravděpodobně simulovat Gruzii, která pro nás bude klíčová v boji o důležité body ve skupině. Její úroveň však bude o poznání vyšší. Bude to těžší zápas, ve větší intenzitě a se soupeřem, který je daleko silnější na balonu.

Trenérova slova o tom, že Makedonci mají kvalitní hráče z kvalitních soutěžích, mi přišly jako zbytečné zveličování. Když se člověk podívá, kde ti hráči hrají a jakou mají vytíženost, opravdu to není tak horké. Makedonie umí být nepříjemná především v domácích zápasech, venku bývá často bezzubá. Takový dojem na mě dělali i v Hradci Králové, kde byli tak trochu už v prázdninovém režimu a chtěli se zápasem prozdržovat a Čechům to otrávit, což se jim nakonec i podařilo.

Statistiky utkání Česko – Severní Makedonie Livesport

Jestli to bylo v něčem dobré, tak v tom ohledu, že nás makedonská nátura mohla nachystat na Turky, kteří budou ještě divočejší a budou daleko víc provokovat a polehávat. V tomhle to bude určitě podobné, ne-li o dost horší. Jinak to za mě nebyl soupeř, který by nás před Eurem pořádně prověřil, kvalita zápasu byla nízká. Na turnaji nás čeká úplný jiný fotbal a já věřím, že s kvalitou soupeře se zvedne i úroveň naší hry. Nicméně doufám, že trénérovo hodnocení bylo v kabině poněkud odlišnější od toho, které prezentoval na tiskové konferenci, protože jsem měl výrazně rozdílný pohled na český výkon i jednotlivé aspekty hry.

Jurásek oživil levou stranu

Chyběl nám lepší pohyb, snaha chodit do přečíslení, rychlejší kombinace, vytváření trojúhelníků, schopnost jít do souboje jeden na jednoho… Ve finále jsme se upnuli ke spoustě centrů, které ale spíš hrály do karet Makedoncům. Po zápase často chválená rozehrávka byla způsobená tím, že nás Makedonci prakticky nepresovali a kluci měli dostatek času na zakládání útoků. Na Euro tolik prostoru určitě nedostanou.

To samé platilo pro hráče na stranách, kteří měli čas na práci s balonem a byli dostupováni pozdě. Proto bych trenérova slova o zvládnutém presinku a represinku bral s rezervou. Změna přišla po prostřídání, když se na hřišti objevil například David Jurásek, který okamžitě oživil levou stranu. Dovolil si, prošel přes dva hráče, dal přihrávku do vápna. Jedna povedená akce a hned to vypadalo lépe.

V sestavě bylo také několik minisoubojů o místo. Jedním z nich byl ten mezi Antonínem Barákem a Adamem Hložkem. V mých očích má jednoznačně navrch Barák, který musí v zápasech, jako byl s Makedonií, hrát, protože potřebujeme hráče, který umí něco vymyslet. Neustále chce balon a rychlostní limity nahrazuje fotbalovou chytrostí. Proto bych právě jeho očekával v základní sestavě proti Gruzii a Turecku. Možná není tou nejideálnější variantou pro úvodní duel s Portugalskem, kde nebudeme tolik tvořit a budeme hrát v hlubokém bloku. I tam ale budeme potřebovat podržet balon a chytře rozehrát. Proto by byl mojí volbou do základní sestavy, jinak nás v kreativitě ohromně tlačí bota.

Dnes je doba taková, že i krajní hráči na wingbecích v sobě musí mít schopnost tvořit a umět na hřišti vymyslet zajímavou situaci. Nám v pondělí navíc na levé straně hrál pravák, což je obrovské minus. David Douděra odehrál slušné zápasy za reprezentaci, ale většinou chodil do otevřené obrany, hrálo se na brejky, což mu sedí daleko víc.

Posledním souboj o místo vidím na pozici pravého stopera, kde mohou hrát David Zima, Tomáš Holeš či Martin Vitík. Tady bych se přiklonil ke zkušenému Holešovi, který nastoupil proti Severní Makedonii. Působí na mě stabilněji než Zima a oproti Vitíkovi má i dostatek zkušeností.

Čeští fotbalisté před zápasem podpořili zraněného Michala Sadílka Profimedia

Vrásky trenérům udělalo vypadnutí Michala Sadílka, který se zranil během volna a na Euru nemůže hrát. Je to za mě velmi složité a nepříjemné téma. Asi všichni doufali, že s příchodem nového realizačního týmu zmizí pochybnosti o fungování týmu. Chystáme se na Euro a stane se tohle…. Neskutečné. Nejvíc mě na tom dráždilo, jak to reprezentace katastrofálně komunikovala lidem. To nezklamalo asi jen mě, ale i spoustu dalších fanoušků, kteří si znovu budovali k týmu důvěru. Slova o tom, že toho bylo v ten den hodně a byli pod tlakem, jsou pro mě málo.

Sadílek se připravil o životní šanci

Hlavní problém vidím především v osobní zodpovědnosti hráče. Vím, jak to na kempech chodí. Člověk dostane volno a může si teoreticky dělat, co chce, sám by ale měl vyhodnotit rizikovost aktivity, do které se chce pustit a také to, kdy se do ní pouští.

Sám jsem stejný sjezd absolvoval dva roky zpátky na dovolené v Rakousku. Nejdřív to vypadalo úplně nevinně, ale nejpozději ve chvíli, kdy člověk na tříkolku sedl a začal se řítit z dvoutisícového kopce, začalo být jasné, že to může být i dost nebezpečné. Umím si představit, že když na něco podobného sednou tři mladí kluci, můžou se z legrace začít hecovat, blbnout, špatně vyhodnotit situaci a průšvih je na světě. Nejvíce je tím zasažený Michal Sadílek, který se připravil o životní šanci.

Nejbližší program národního týmu. Livesport

Jeho místo v sestavě pravděpodobně obsadí Lukáš Provod, který nastoupil i v generálce. Není to vyloženě záskok 1:1, ale takový ani v kádru nevidím. Přiznám se, že typologicky je mi ze současného týmu k Sadílkovi nejblíž Lukáš Červ. Ať už herně či svými vůdčími dovednostmi. Trenér ho ale takto asi nevidí, alespoň co jsem pochopil z pozápasového rozhovoru.

Budeme tedy muset trochu přeskupit složení. Tomáš Souček bude hrát víc defenzivně a logicky se tak nebude tolik dostávat do zakončení z druhé vlny, jako je zvyklý, což je velká škoda. Co se týká donominování dalšího hráče, trenéři už údajně kontaktovali dva adepty – osobně si myslím, že ukáží na Alexe Krále.