Dánové hráli i potřetí nerozhodně, o jejich druhém místě rozhodlo poslední možné pravidlo

Dánsko remizovalo v posledním utkání skupiny C mistrovství Evropy se Srbskem 0:0 a zajistilo si tak postup do vyřazovacích bojů turnaje. Konečnou druhou příčku v základní fázi nakonec určilo až poslední pravidlo o lepších výsledcích v kvalifikaci na turnaj, v níž na tom byl ve srovnání se Slovinskem lépe dánský výběr, který je za sebou nechal ve skupině. Příčiny vyřazení Srbů lze shledat v bezzubé ofenzivě, která až do 81. minuty dokonce nevyprodukovala jedinou střelu. Vůbec první výhry na Euru v samostatné historii země se tak Orli stále nedočkali.

Allianz Arenu navštívily celky, které zatím na turnaji nevyhrály. O něco lepší pozici měli Dánové, kteří v předchozím duelu sehráli vyrovnanou partii s favorizovanou Anglií. V případě triumfu Albionu nad Slovinskem jim navíc k jistotě výhodnějšího druhého místa mohl stačit bod. Srbové se na podobné kalkulace spoléhat nemohli a museli hrát na vítězství.

Úvodní čtvrthodina zápasu tomu ovšem neodpovídala, jelikož ani jeden z týmů nepodnikal žádné velké útočné výpady a diváci neviděli celkově ani jeden střelecký pokus. Prolomil to až Alexander Bah, jenž se dostal k hlavičce na malém vápně, avšak zamířil jen vedle branky Predraga Rajkoviče.

Ten se musel o pár minut později činit, tentokrát proti ráně Christiana Eriksena. Gólman Mallorky čelil i střele dánského forvarda Rasmuse Höjlunda, ovšem ten srbského brankáře přízemní střelou znovu pouze prověřil.

Několik minut po začátku druhé půle šel tým z Balkánského poloostrova do vedení po vlastní brance Joachima Andersena, ovšem jen na chvíli, jelikož hlavní rozhodčí krátce poté dopískl ofsajd jednomu z hráčů Srbska.

Na druhé straně mohl poslat dánské fotbalisty do vedení Jannik Vestergaard, ale jeho zakončení hlavou skončilo jen v náruči Rajkoviče. První střelu Orlů v zápase vyprodukoval v 81. minutě Aleksandar Mitrovič, avšak ta postrádala přesnost a Kaspera Schmeichela nijak nezaměstnala.

Dánové tedy na svého soupeře sice nevyzráli, vzhledem k remíze Slovinska v souběžně hraném duelu je však postup ze druhého místa neminul. To znamená, že se v osmifinále 29. června střetnou v Dortmundu s domácím Německem. Srbsko na turnaji po zásluze končí.