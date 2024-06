Fotbal s námi nemilosrdně zatočil, litoval nejstarší střelec Eura Modrič po remíze s Itálií

Luka Modrič (38) prohlásil, že poslední vyrovnávací gól Itálie byl pro Chorvatsko krutý způsob, jak se v pondělí dostat na pokraj vyřazení z Eura 2024. Zkušený záložník Realu Madrid se stal nejstarším střelcem v historii evropských šampionátů, když v 55. minutě poslal svou zemi do vedení proti Itálii. Mattia Zaccagni (29) však v osmé a poslední minutě nastaveného času vyrovnal na konečných 1:1. Chorvatsko tak skončilo ve skupině B na třetím místě za druhou Itálií a prvním Španělskem.

"Je to velmi frustrující, bojovali jsme až do konce. Bohužel fotbal s námi dnes večer nemilosrdně zatočil," řekl Modrič. "Bylo to kruté... Ale k fotbalu to neodmyslitelně patří," dodal.

Zatímco Itálie se díky remíze mohla radovat z jistého druhého místa a postupu do osmifinále, Chorvatsko může v úterý na turnaji skončit, pokud Anglie neporazí Slovinsko o tři a více gólů, nebo pokud Dánsko neporazí Srbsko.

Sestřih zápasu Chorvatsko – Itálie. Česká televize

Semifinalisté mistrovství světa 2022 měli proti Itálii v Lipsku dlouhou dobu herní převahu, šance na vstřelení druhého gólu ovšem nevyužili.

"Když prohrajete tímto způsobem, je těžké najít slova, kterými byste popsali, jak se cítíte," uvedl Modrič, jehož gól padl necelých 60 vteřin poté, co ho Gianluigi Donnarumma vychytal z penalty.

Konečná tabulka skupiny B. Livesport

"Možná je to nespravedlivé proto, že jsme za Chorvatsko opravdu všichni bojovali od prvního do posledního hvizdu. Ten gól jsme si nezasloužili. Nevím, kde vzal rozhodčí osm minut. Měli bychom být hrdí na to, jak jsme dnes večer reprezentovali naši zemi. Bojovali jsme jako lvi," uzavřel 178násobný reprezentant.

Souhlasil s ním i kouč Zlatko Dalič. "Jsme malá země. Nikdo se námi moc nezabývá, ale nemůžete nastavit osm minut, to je nesmysl. Nechci dělat dusno kvůli tomu, co se stalo, ale Chorvatsko si zaslouží respekt a uznání. Bohužel se musíme postavit sami za sebe. Moc se nepřerušovalo ani nefaulovalo. Pořád ale nemůžete inkasovat takový gól v 98. minutě," mrzelo bývalého hráče.