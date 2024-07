Expert Polom o zápasu dne: Nečekám žádnou ofenzivní smršť, na změnu strategie už není prostor

Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o semifinálový zápas Nizozemska s Anglií, který rozebral bývalý mládežnický reprezentant a obránce Sparty či Olomouce Roman Polom (32).

Studio k zápasu Nizozemsko - Anglie. Livesport

Souboj Nizozemska s Anglií určí druhého finalistu mistrovství Evropy. Mírným favoritem je navzdory dosavadním rozpačitým výkonům na turnaji výběr Albionu, který může jako čtvrtý tým v historii projít na kontinentálním šampionátu do souboje o zlato podruhé za sebou. Oba celky budou v Dortmundu usilovat o druhou účast ve finále Eura a vylepšení nepříznivé bilance ze semifinálových zápasů. Postupující se v neděli utká o zlato se Španělskem, které si v úterý poradilo Francií.

Svěřenci Garetha Southgatea se na turnaji doposud prezentovali nepříliš atraktivní hrou a Polom je přesvědčený, že konzervativní kouč na tom nebude nic měnit ani tentokrát. "Na změnu myšlení nebo strategie není před finále prostor, nečekám žádnou ofenzivní smršť, ale další taktickou bitvu ze strany Anglie."

Preview zápasu Nizozemsko – Anglie. Livesport

"Přijde mi, že ten tým to chce mít spíš za sebou, než že by si to nějak užívali. Úvod bude hodně opatrný a lámat se to bude spíš ve druhém poločase," myslí si bývalý mládežnický reprezentant.