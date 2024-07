Euro ONLINE, den 27: Výtržnosti a zranění před zápasem, Kane po gólu rekordmanem

Evropský šampionát už zná oba své finalisty, Španělsko doplnili fotbalisté Anglie, kteří postoupili do nedělního finále na druhém Euru za sebou. Ačkoliv Nizozemsko v zápase vedlo 1:0, soupeř dokázal zápas otočit a v závěru ho i rozhodl. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

23:00 – Anglie zdolala po obratu Nizozemsko 2:1 a podruhé za sebou je ve finále mistrovství Evropy, kde vyzve Španělsko. Napínavé utkání rozhodl v 90. minutě přesným zásahem k tyči Ollie Watkins. V neděli obhájci stříbra nastoupí na Olympijském stadionu v Berlíně proti Španělům, kteří v úterý zdolali Francii stejným výsledkem.

Sestřih zápasu Nizozemsko – Anglie. Česká televize

21:47 – Gól Harryho Kanea pro anglického kanonýra znamenal šestý zásah ve vyřazovací části Eura v kariéře. To je nový rekord. S devíti góly v podobné fázi ME a MS dohromady je také čerstvým rekordmanem mezi evropskými fotbalisty.

21:10 – Ve čtvrtfinále mezi Nizozemskem a Anglií se na gól nečekalo dlouho, už v 7. minutě po nádherném zásahu uspěl Xavi Simons. Šlo o nejrychlejší zásah v semifinále Eura od roku 1996, tehdy uspěl ve 3. minutě Alan Shearer.

Xavi Simons po vstřeleném gólu. AFP

20:35 – Při střetech mezi fanoušky Anglie a Nizozemska bylo zraněno pět lidí. Uvedla to policie. V Dortmundu před zápasem očekávali více než 100 tisíc fanoušků, z toho většinu příznivců Nizozemska bez vstupenky na utkání. "Víme o zprávách a videích na sociálních sítích o nepokojích v Dortmundu. Zdá se, že při několika příležitostech nizozemští fanoušci napadli v barech ty anglické a pokusili se jim ukrást vlajky," uvedla britská policejní jednotka, jež dohlíží na fotbalové fanoušky a má své příslušníky i v Německu.

18:12 – V Dortmundu to bude bitva také v hledišti a fanoušci Nizozemska se rozhodně nechtějí nechat zahanbit.

18:05 – Prvním finalistou Eura 2024 v Německu je Španělsko. Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho vyřadili Francii a zaslouženě si zahrají o zlato. Úvodní semifinále analyzoval expert Livesport Zpráv Jan Morávek.

17:21 – Patnáct střel, dva góly a Anglie v semifinále Eura. Slušná vizitka, že? Jenže i tak je útočník Harry Kane součástí velké kritiky. Někdejší forvard Arsenalu Ian Wright o něm pronesl, že není v pohodě a jeho pozice by měla být předmětem diskuze. Více informací v článku.

16:10 – Didier Deschamps v úterý nezvládl s francouzským nároďákem postoupit do finále Eura po porážce se Španělskem, na jeho trenérskou budoucnost u Les Bleus to ovšem nebude mít žádný vliv. V rozhovoru pro francouzský sportovní deník L'Équipe to potvrdil Philippe Diallo, prezident Francouzské fotbalové federace (FFF). "Má smlouvu, která je platná do roku 2026, a navíc dosáhl na sportovní cíl, který mu byl stanoven," komentoval situaci hlavní funkcionář.

15:54 – V semifinále Eura v roce 1996 byl jediným z 12 hráčů, kdo selhal v penaltovém rozstřelu. A Anglii se v tu chvíli rozplynul sen o triumfu na vlastní půdě. U jejích fotbalistů se poté takové konce staly tradicí, fanoušci si zvykli na to, že tahle disciplína prostě není jejich šálek čaje. Než nastoupil do role reprezentačního kouče právě Gareth Southgate, historicky zřejmě nejproklínanější exekutor pokutového kopu v kolébce kopané. Více informací v článku.

14:38 – Zranění při oslavách? Není to zrovna obvyklé, ale občas k němu dojde. Téměř výhradně si ho ale způsobí fotbalisté sami, nebo s nechtěným přispěním spoluhráčů. Kapitána španělské reprezentace Álvara Moratu ale před finále Eura málem vyřadil ze hry jeden z pořadatelů. Více informací v článku.

13:09 – Německou reprezentaci opouští další velké jméno, v barvách národního týmu už se nepředstaví letitá opora Bayernu Mnichov útočník Thomas Müller. Za Německo naskočil do 131 utkání, jeho největším úspěchem je titul mistra světa z roku 2014.

11:30 – Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o semifinálový zápas Nizozemska s Anglií, který rozebral bývalý mládežnický reprezentant a obránce Sparty či Olomouce Roman Polom.

Studio k zápasu Nizozemsko - Anglie. Livesport

09:50 – Chybějící důraz před bránou stál Francii postup do finále Eura, řekl po úterní prohře se Španělskem trenér Didier Deschamps. Francouzi sice konečně skórovali ze hry, avšak zásah Randala Kolo Muaniho v deváté minutě k bojům o titul nestačil. Dalším důvodem neúspěchu může být nepřesvědčivý výkon dvou tahounů týmu Kyliana Mbappého a Antoina Griezmanna. Podle Deschampse nehráli na 100 % svých možností. Více informací najdete v článku.

09:15 – Lamine Yamal měl velkou zásluhu na úterním vítězství španělských fotbalistů 2:1 nad Francií. Jeho vyrovnávací gól z dálky mnozí považují za nejhezčí branku na šampionátu, připsal si další rekord a byl vyhlášen hráčem zápasu. Poklonu mu složili i trenér Luis de la Fuente a spoluhráči. Více informací najdete v článku.

Yamal předvedl další skvělý výkon. Opta by Stats Perform

08:45 – Ani jeden ze soupeřů ve druhém semifinále fotbalového mistrovství Evropy dosud na turnaji úplně nepřesvědčil. Ovšem zatímco Angličané pořád hledají řadící páku, aby zvýšili rychlost své hry, Nizozemcům se to po všelijakém vystoupení v základní skupině už v play off povedlo. Možná i to je důvod, proč superpočítač Opta věří svěřencům Garetha Southgatea nejméně ze všech jejich zápasů v Německu (pravděpodobnost jejich výhry stanovil jen na 37,8 %). Více informací najdete v článku.

08:15 – Olivier Giroud v úterý večer odehrál proti Španělsku svůj poslední zápas za národní tým. Francouzský útočník ho opouští jako nejlepší střelec historie, když ve 137 duelech nastřílel rekordních 57 gólů. V roce 2018 navíc s Francií slavil titul mistra světa.

07:45 – Španělsko zvládlo svůj semifinálový duel na Euru, vyřadilo po 90 minutách Francii, a zahraje si tak o prvenství na velkých akcích vůbec poprvé od roku 2012. Zároveň se skalpem Les Bleus zapsala La Roja do historie evropských šampionátů. Žádný jiný tým v minulosti totiž neposbíral na jednom turnaji šest vítězství.

07:20 – Výluka na německé železnici zkomplikovala nizozemským reprezentantů cestu na středeční semifinále mistrovství Evropy proti Anglii. Tým trenéra Ronalda Koemana musel upustit od plánu jet ze své základny ve Wolfsburgu do Dortmundu vlakem. Podle agentury Reuters během úterního večera do dějiště zápasu odletí.

Nizozemci se měli vydat na cestu vlakem v 16 hodin, místo toho poletí kolem půl deváté. Koeman tak nestihne tradiční předzápasovou tiskovou konference naplánovanou na 19:45. Nizozemský svaz se podle Reuters snaží zajistit jinou cestu, jak by kouč mohl s novináři promluvit, zřejmě prostřednictvím aplikace zoom.

Preview zápasu Nizozemsko – Anglie. Livesport

07:10 – Španělsko do bitvy o finále proti Francii vyslalo do hry od začátku Jesúse Navase, velezkušeného pravého krajního obránce. Ten se tak stal v historii evropských i světových šampionátů vůbec nejstarším hráčem do pole (38 let a 231 dní), který kdy vyrukoval do fáze semifinále. Za ním se aktuálně zařadili Fritz Walter ze Západního Německa a Gunnar Gren ze Švédska. Oběma bylo na MS v roce 1958 ve vzájemném semifinálovém střetnutí shodně 37 let a 236 dní.

06:30 – Prvním finalistou Eura 2024 je Španělsko, které si poradilo s Francií 2:1. Zápas v Mnichově nabídl zejména v prvním poločase parádní fotbal a tři branky. V deváté se hlavou prosadil Randal Kolo Muani, na premiérový gól Les Bleus na turnaji však zareagoval Lamine Yamal, jenž se stal nejmladším střelcem historie ME i MS. Záhy rozhodl o vítězství La Roja tečovanou střelou Dani Olmo. Španělsko si finále kontinentálního šampionátu zahraje popáté v historii a utká se v něm buď s Nizozemskem, nebo Anglií.