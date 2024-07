Nizozemsko – Anglie pohledem dat. Klíč leží v pokutovém území, Kane a spol. tam ne a ne trefit

Jako by se Declan Rice (vpravo) snažil ukázat Harrymu Kaneovi, kudy vede cesta do šestnáctky soupeře.

Ani jeden ze soupeřů ve druhém semifinále fotbalového mistrovství Evropy dosud na turnaji úplně nepřesvědčil. Ovšem zatímco Angličané pořád hledají řadící páku, aby zvýšili rychlost své hry, Nizozemcům se to po všelijakém vystoupení v základní skupině už v play off povedlo. Možná i to je důvod, proč superpočítač Opta věří svěřencům Garetha Southgatea nejméně ze všech jejich zápasů v Německu (pravděpodobnost jejich výhry stanovil jen na 37,8 %).

Anglii čeká vlastně první srážka s protivníkem, jenž je považován za fotbalovou velmoc. Dosud (při vší úctě) narážela na týmy druhého až třetího sledu. Nizozemci mají stejně jako kolébka fotbalu (triumf na MS 1966) na kontě jeden velký úspěch. V roce 1988 ovládli Euro, které se konalo… v Německu. Také tehdy se utkali s Albionem, díky Van Bastenově hattricku jej ve skupině přehráli 3:1 a už po dvou utkáních tak stvrdili předčasný konec týmu na turnaji. Byl u toho jako hráč i nynější kouč Oranjes Ronald Koeman.

Jeho zemi se vůbec proti nadcházejícímu soupeři daří. Ze šesti soutěžních duelů s ním prohrála jediný (na ME v roce 1996). Anglie tak má ze všech soupeřů, s nimiž se střetla alespoň 20x, horší úspěšnost než s Nizozemskem (27 %) už jen s Brazílií (15 %). Z 22 zápasů ho porazila jen šestkrát, navíc pouze jednou z posledních devíti vzájemných duelů, ke všemu v přípravě. Před šesti lety v Amsterdamu u toho byli oba současní kormidelníci.

Southgate se navzdory silné kritice své taktiky zařadil postupem do finále mezi nejúspěšnější trenéry anglické reprezentace všech dob. Národní tým vede na čtvrtém velkém turnaji a potřetí s ním došel mezi elitní kvarteto. Na postup do této fáze jakéhokoliv šampionátu se přitom před jeho nástupem do funkce čekalo na Ostrovech dlouhých 22 let! Navíc mají Angličané nyní na dosah druhou účast po sobě ve finále Eura, což se před nimi povedlo jen pěti týmům, z toho třikrát Němcům.

Mapa anglických doteků s míčem. Opta by Stats Perform

Jenže, že by Kane a spol. vystupovali jako aspirant na zlato, to se rozhodně říct nedá. Spíš naopak. Ze všech semifinalistů mají nejméně doteků s míčem v šestnáctce soupeře. Celkem jich v pěti zápasech nasbírali 128 (25,6 na utkání). Nejhůř z kvarteta vycházejí také v poměru k celkovému počtu svých dotyků. Jen 3 % z nich absolvovali v pokutovém území protivníka. Zóna přímo před jeho brankou je pak z pohledu Albionu třetí nejméně navštěvovanější s balonem na kopačkách.

Což se odráží i na ofenzivní produkci mužstva. Ani v jednom zápase nedalo víc než jeden gól, s průměrným xG v hodnotě 0,87 je mezi všemi 24 týmy šesté od konce. V obou utkáních play off svou první střelou mezi tři tyče pouze vyrovnalo soupeřův náskok, v osmifinále se Slováky to bylo v 95. minutě, se Švýcary jen o čtvrt hodiny dřív...

Zatímco Angličané potřebovali k postupu dvě prodloužení (a jedny penalty), jejich soupeř chytil dech a po třetím místu ve skupině prosvištěl play off se skóre 5:1. V semifinále má nicméně negativní bilanci, na Euru v něm vypadl čtyřikrát z pěti účastí. Oranjes však mají po Španělích a Němcích třetí nejproduktivnější útok na turnaji (9 gólů), hodně spoléhají na Codyho Gakpa.

Útočník Liverpoolu bude mít proti zemi, v níž působí, o motivaci navíc. Zatím na šampionátu nastřílel tři góly a dělí se o vedení v tabulce kanonýrů. Dohromady s předloňským mistrovstvím světa v Kataru má na kontě šest tref, z Evropanů nasbíral víc jen Kylian Mbappé (9). Navíc sám šance připravuje (11), víc si jich připsali jen Němec Joshua Kimmich (15) a Ferdi Kadioglu (12) z Turecka. Svými průniky zleva představuje neustálou hrozbu, což je charakteristika, jaká Anglii citelně chybí…