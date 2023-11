Fousek bude hledat koncepční řešení, zahraniční trenér je okrajovou variantou

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR pověřil pětičlennou skupinu pod vedením předsedy Petra Fouska (61), aby předložila návrh na nového trenéra české reprezentace po Jaroslavu Šilhavém (62). Šéf FAČR nechtěl prozradit jména možných kandidátů, zahraniční kouč je podle něj jen okrajovou variantou. Jasno o novém trenérovi by chtěl mít co nejdřív v novém roce, aby kouč dostal čas na přípravu na březnový sraz. Fousek to řekl na tiskové konferenci po mimořádném zasedání výkonného výboru v Olomouci, kde reprezentace po pondělní výhře 3:0 nad Moldavskem postoupila na mistrovství Evropy v Německu.

V pětičlenné skupině vedle Fouska budou oba místopředsedové asociace Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec.

"Myslím, že ta skupina je složená dobře. Jsou v ní tři statutární zástupci Fotbalové asociace ČR - já a moji místopředsedové. Člen výkonného výboru za profesionální fotbal, protože předpokládáme, že se v realizačním týmu objeví lidi z profesionálního fotbalu. Pochopitelně technický ředitel, který bude věci konzultovat i se sportovní radou," řekl Fousek.

V zákulisí se spekuluje o bývalém trenérovi reprezentační jednadvacítky Vítězslavu Lavičkovi, někdejším svazovém předsedovi Ivanu Haškovi, kouči Slovácka Martinu Svědíkovi či zkušeném Miroslavu Koubkovi, který vede Viktorii Plzeň.

"Máme svou strategii, co se týká postupu, ale zatím si ji necháme interně. Nejdůležitější je výsledek. Abychom se shodli, vybrali dobře a trenér, který povede reprezentaci, byl úspěšný. Chci zdůraznit, že to bude koncepční řešení, nejedná se o nějakou krátkodobou improvizaci do Eura," poznamenal Fousek.

Varianta se zahraničním trenérem podle něj není pravděpodobná. "Tuhle záležitost jsme diskutovali. Ve fotbale je vše možné, ale považuji to za okrajovou možnost. Jsme si vědomi, že český fotbal zejména v kabině má své kulturní prostředí. Český tým má určitá pravidla, která vycházejí z naší národní povahy, našich určitých zvyklostí. To neznamená, že by zahraniční trenér nemohl být úspěšný. Máme příklady v poslední době, které to dokazují. Ale pochopitelně svou roli hraje i ekonomická stránka věci," řekl Fousek.

O nástupci Šilhavého by chtěl mít jasno co nejdříve v novém roce. Nejbližší program čeká reprezentaci na konci března, kdy sehraje dva přípravné zápasy. "Jsme si vědomi, že Euru předcházejí březnová přípravná utkání. Chceme, aby ještě před nimi měl trenér možnost pracovat na přípravě, komunikovat s hráči. Naplánovat si soustředění před Eurem a celou řadu všech věcí, které k přípravě na takovýhle turnaj patří," podotkl Fousek.

FAČR hledá nového trenéra poté, co se navzdory postupu na šampionát rozhodl skončit u mužstva Šilhavý, protože byl v poslední době pod velkým tlakem. Smlouva by mu oficiálně vypršela 30. listopadu a k jejímu prodloužení by bylo zapotřebí uplatnit oboustrannou opci. Chtít pokračovat by tedy musela nejen FAČR, ale i trenér. U mužstva končí také reprezentační manažer Tomáš Pešír, jeho nástupce na návrh pracovní skupiny schválí výkonný výbor.

Šilhavý jako hlavní důvod svého konce označil enormní tlak, kterému v poslední době musel čelit. Zároveň připustil, že k jeho rozhodnutí přispěla i aféra v Olomouci. Tři zkušení hráči – obránci Jakub Brabec s Vladimírem Coufal a útočník Jan Kuchta – navštívili v noci ze soboty na neděli diskotéku a byli za to před utkáním s Moldavskem vyřazeni z týmu.